هل يمكنكِ ارتداء الدنيم المزيّن بالشراريب في العمل؟

إذا كان سروال الدنيم في السابق رفيق أيام العطلة وأوقات الراحة، فقد استطاع بعد ذلك أن يحجز مكاناً له كزيّ مناسب لأوقات العمل، نظراً لطابعه العملي الذي يضفي لمسة عصرية على الإطلالة. ولكن هل كلّ أنواع وتصاميم #سراويل الدنيم قابلة للارتداء في أوقات العمل، بما فيها تلك المزيّنة بالشراريب، والتي تُقبل عليها معظم "الفاشينيستاز" هذا الموسم؟

إن اختيار #سروال الدنيم الخاص بأوقات العمل يجب أن يخضع لبعض المعايير الدقيقة التي تتناسب مع الطابع الجدّي والرصين الذي يرافق عادةً المهمات التي نقوم بها خلال أوقات العمل. فيما يلي جمعنا لكنّ بعض النصائح التي تسهّل عليكن اختياره وتنسيقه مع الأزياء الأخرى للحصول على أناقة راقية ومريحة في هذا المجال:

- حافظي على الطابع الكلاسيكي عند اختيار #بنطلون الدنيم الذي سترتدينه خلال أوقات العمل، واتركي التصاميم المبتكرة لأيام العطلة والراحة. اختاريه بلون حيادي كالكحلي أو الأزرق أو الرمادي أو الأسود، واحرصي على أن يتناسق بتصميمه مع شكل جسمكِ بحيث يعمل على إخفاء العيوب في حال وجودها.

- اختاري سروال #الدنيم ذي القصة المستقيمة، وابتعدي عن التصاميم الواسعة جداً أو الضيقة جداً. واحرصي على تنسيقه مع قميص ذات قصة رجالية ولمسات أنثوية كالعقد والكشاكش.

- تشكّل سترة "البلايزر" الرفيق المثالي لبنطلون الدنيم خلال أوقات العمل، كونها تضفي عليه لمسات من الجدية والرصانة. وتجنّبي تنسيقه مع قميص من الدنيم أو حذاء رياضي كونها تجعل من إطلالتكِ تتناسب مع أوقات العطلة والراحة أكثر من أوقات العمل.

- نسّقي سروال الدنيم مع حذاء كلاسيكي قد يكون بكعب منخفض أو متوسط الارتفاع، وابتعدي عن الأحذية ذات الكعب العالي جداً. أما بالنسبة للحقيبة، فاختاريها ذات طابع عملي وحجم متوسط أو كبير ولا تفرطي في اعتماد الإكسسوارات والمجوهرات التي من شأنها أن تضفي لمسة من التكلّف على إطلالتكِ.

- من الممكن اعتماد أنواع سراويل الدنيم المزينة بالشراريب من الأسفل كونها على الموضة هذا الموسم، ولكن احرصي على أن تكون #الشراريب خفيفة وليست طويلة جداً حتى لا تؤثر على طابع الرصانة الضروري لإطلالتكِ في أوقات العمل.