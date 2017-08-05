كيف تعرف أن هذا العطر هو الأنسب لك؟

للعطر مكانة خاصة لدينا، وإن الاتجاه السائد حالياً هو للعطور الزهرية المنكّهة برائحة البودرة، مع عودة للروائح الحقيقية، كأريج الورد، أما الاتجاه الأحدث فهو لمزج العطور المتناسقة فيما بينها لإيجاد عطر خاص ومميز.

عطرك حسب شخصيتك

تناسب العطور المنعشة وعطور الأزهار النساء ذات الشخصيات الجريئة المنفتحة. أما العطور الشرقية فتناسب النساء الغامضات. فيما تتميز عطور البودرة بكونها ملائمة للنساء النرجسيات العاطفيات. وتناسب العطور الزهرية الفاكهية الشخصيات المتفائلة. وتعجب العطور عائلة "القبرصية" Chypre النساء الطموحات.

العطر المناسب في الوقت المناسب

بعض العطور تناسب مواسم معينة ولا تناسب أخرى، مثل الملابس تماما. فالعطور التي تذكر برائحة أطعمة معينة مثل الشوكولاتة والعسل والفواكه ممتازة في فصل الخريف. وتناسب عطور البودرة التي تنعش الجسم فصل الشتاء. أما عطور الأزهار فهي تبهج القلب في الربيع، في حين أن العطور المنعشة الخفيفة تنشط الجلد في الصيف.

ويمكنك، على سبيل التغيير، التبديل بين العطور التي تفوح بروائح متوافقة مع بعضها بعضا. مثلا: عطر برائحة الأزهار، وعطر برائحة الزهور الشرقية، وعطر شرقي ناعم أو عطر خفيف منعش، وعطر برائحة الأزهار الفاكهية. ويمكنك أيضا التبديل بين العطور ذات الروائح المتناقضة، ابدئي صباحك بعطر برائحة الأزهار من عائلة الحمضيات، ورشي القليل من العطر برائحة أحد الأطعمة عند الظهيرة، ثم في المساء استخدمي عطراً شرقياً غنياً.

كيف تختارين عطرك؟

يعبر العطر عن شخصيتك وعواطفك.. ولإيجاد ما يعبر عنك ويجعلك أكثر جمالا، تعلمي قراءة أسرار العطور.

* حدّدي ما تحبين

حين تبحثين عن عطرك المميز، يجب أن تتمكني من تحديد الروائح التي تفضلينها. فقد يكون العطر برائحة الأزهار أو الفواكه أو العنبر أو الخشب. غالباً ما يكون الخيار صعباً. وتختلف معايير اختيار العطر بحسب البشرة، والعواطف، والذكريات، والشخصية.

* جربي عطرك

لكل بشرة عطر يناسبها. وتختلف رائحته بحسب البشرة، لأن الجلد يغير خصائص العطر. ولكي تعرفي فيما إذا كان عطر معين يناسبك، جربيه على مناطق النبض (الرقبة والرسغ) ثم انتظري نصف ساعة. وحينها ستكتشفين الشخصية الحقيقية للعطر وتعرفين رائحته على بشرتك. ولا ينصح بتجربة العطر على ظهر اليد أو كف اليد. ولا ترشيه قريباً من المجوهرات، لأن المعدن يزيد من حمضية منطقة البشرة التي يلمسها.

* اعرفي مكوناته

للعطر هيكل خاص به. ويتم تصميمه على شكل هرمي مقسم إلى ثلاثة أجزاء: العناصر العليا (هي تلك التي نشعر بها عندما نرش العطر، وهي منعشة ومتغيرة)، والعناصر الوسطى (تدوم فترة أطول، وتظهر بعد 10 دقائق تقريباً) والعناصر القاعدية (ثقيلة وتدوم طويلاً). ولا تظهر رائحة العطر الحقيقية إلا بعد حوالي ساعة، بعد أن تظهر روائح العناصر الثلاثة.

* اختاري التركيبة المناسبة

مع وجود الكثير من التركيبات المختلفة، مثل الكولونيا أو العطر أو الزيت المعطر أو اللوشن، ليس من السهل دائما اختيار التركيبة الأكثر ملائمة لك. ومن المفضل أن يكون العطر الذي تستخدمينه في حياتك اليومية العادية عطراً ذا تركيبة خفيفة يترك وراءه أثراً غامضاً، وهذا ينطبق أيضا على اللوشن والبودرة اللذين يعطران البشرة بلطف. وللحصول على رائحة أقوى، استخدمي ماء العطر أو العطر، الذي يدوم فترة أطول.

* أفضل مكان لوضع العطر

لكي يكون للعطر مفعوله، ضعي العطر على المناطق المناسبة: العنق، الرقبة، تجويف الأذن، الجزء الخلفي من المعصم.. يمكنك أيضاً وضعه على ملابسك لكي يترك العطر رائحة خفيفة وراءك حيثما تذهبين. ولكن يجب أن تكون رائحة العطر لطيفة وغير مزعجة، حيث تكفي رشتان أو ثلاث لكي تظل رائحتك جميلة طوال النهار.

* الحفاظ عليه

يجب عدم وضع العطر في الضوء، وفي مكان تتغير درجة حرارته أو في أجواء حارة. احفظيه من الرطوبة عن طريق إبقائه في علبته الأصلية. ويدوم العطر لفترة عامين إلى خمسة أعوام إذا تم حفظه بصورة صحيحة. ولكن إذا تم فتح العطر، فإن وجود الهواء يغير محتويات العطر بحيث تفسد رائحته في النهاية. ويمكن للعطر غير المفتوح أن يحتفظ برائحته لسنوات عديدة. ولكن قد يتغير لون العطر. ولا يعني هذا أن رائحة العطر قد تغيرت.

كيف تختارين عطر زوجك؟

إليك بعض الأفكار التي تساعدك على اختيار العطر المناسب لزوجك من بين تشكيلة العطور الضخمة المتوفرة في الأسواق.

غالباً ما نحتفظ لفترة طويلة في ذاكرتنا بعطر أو رائحة معينة تذكّرنا بشخص أو لحظة معينة. لذا لا تستخفي بمهمة اختيار عطر لزوجك. واحرصي أن تختاريه بما يتناسب مع ذوقك دون أن تغفلي عن ذوقه الشخصي والروائح العطرية التي يميل إليها أيضاً.

* طريقة استخدامه

من الأفضل اختيار عطر زوجك بمصاحبة زوجك. ولكن إذا كنت ستشترين العطر هدية له، لا تترددي بطلب النصيحة من البائع. ويمكن اختيار عطور مختلفة له بحسب شخصيته. وبالطبع، إذا كان زوجك معك، دعيه "يجرب" بعض العطور. ويجب أن يعجبه العطر فورا، ثم يجربه على بشرته، ثم ينتظر 30 دقيقة لمعرفة كيف تمتزج رائحة العطر مع رائحة جسمه الطبيعية.

* عائلات العطور الرجالية

يتم استخدام عناصر مختلفة لصنع العطر: عناصر نباتية وحيوانية، ولكن أيضا عناصر اصطناعية بصورة متزايدة (أقل تكلفة). وهناك عدة عائلات للعطور الرجالية:

• العطور السرخسية للرجل الذي يحرص على إبراز رجولته. وهي عطور رجالية جدا مكونة من روائح عطرية مثل الريحان واللافندر والزعتر والروزماري وطحلب البلوط.

• العطور الخشبية، وهي ممتازة للرجال الذين يمتلكون روح المغامرة والطموحين. وهناك روائح دافئة معطرة بالمسك منها: الصندل، البتشول، الأرز، الصنوبر، نجيل الهند.

• العطور الشرقية، مناسبة للرجال الغامضين، فهي مليئة برائحة التوابل الغريبة، والفانيلا والعنبر والراتنج والزنجبيل.

• العطور الفاكهية وعطور الحمضيات، وهي عطور منعشة ولطيفة. وتتميز بروائح الزهور أو الحمضيات: الليمون الهندي والليمون والبرتقال والبرغموت.

• عطور الجلود التي تشبه رائحة الجلد المدبوغ، والتي تتكون أساسا من روائح البتولا والتبغ والعسل.

تركيبة العطور الرجالية

تتنوع العطور الرجالية من حيث المكونات والأسعار، فهناك مثلا الكولونيا الخفيفة، وماء الكولونيا، والعطور الخفيفة وماء العطور. ويعتمد المصطلح المستخدم على تركيز العطر (ماء العطر هو أكثرها تركيزا)، ويختلف السعر وفقا لتركيز العطر، وبالتالي فإن ماء العطر أيضا هو الأغلى ثمنا.