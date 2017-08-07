11 وصفة تخلّصكم من أكثر مشاكل البشرة شيوعاً

يشكّل الزيوان واحدة من أكثر مشاكل البشرة شيوعاً بين النساء والرجال على السواء. وهو يأخذ شكل نقاط سوداء تظهر على سطح البشرة وتنتج عن اختلاط الغبار بالإفرازات الدهنية داخل المسام المتوسّعة. ولكن كيف يمكن التخلّص من هذه العلامات المزعجة دون أن يترك ذلك أي آثار للندبات على البشرة؟ الجواب من خلال الوصفات التالية التي تتمتّع بفعالية مؤكدة في هذا المجال:

1- تجنّبوا إزالتها بالضغط عليها بالأصابع:

إن الضغط على الزيوان بأطراف الأصابع في محاولة لإزالة محتواها ممكن أن يحوّلها إلى بثور وحبّ شباب. كما يمكن أن ينقل الجراثيم المتواجدة على الأصابع إلى الوجه مما يسبّب التهابات في البشرة.

2- استعملوا جيداً أداة إزالة الزيوان:

تتمتع هذه الأداة المتوفرة في الصيدليات بالفعالية في حال حسن استعمالها. وهي تأخذ شكل ملعقة مثقوبة من الوسط نضغطها على الزيوان مما يساعد على إخراج الإفرازات المتراكمة في المسام.

3- استعملوا مستحضرات عناية ناعمة على البشرة:

استبدلوا مستحضرات العناية التي تحتوي على مواد قاسية على البشرة بتلك التي تحتوي على مواد ناعمة مما يجعلها تصلح للاستعمال المتكرر دون أن تُلحق أي أذى بالبشرة.

اختاري لتنظيف بشرتكِ أنواع الجل والحليب التي لا تحتوي على الصابون، واستبدلي أنواع اللوشن الغنية بالكحول بماء أزهار اللافندر أو نبات إكليل الجبل. أما بالنسبة للتقشير، فاستبدلي أنواع المقشّر التي تحتوي على حبيبات بتلك المصنوعة من خلاصة أحماض الفاكهة. وركّزي على استعمال أنواع المستحضرات المذكور عليها أنها غير مسبّبة للزيوان.

4- استعينوا بالسونا الخاص للوجه:

فالعلاج بالبخار يساعد على توسيع المسام ويسهّل إزالة الزيوان، على أن يتمّ تحضيره بغلي ليترين من الماء مع حفنة من أوراق النعناع لمدة 10 دقائق. ثمّ يتم إفراغ الخليط في وعاء واسع وتُضاف إليه بضع دوائر من الليمون.

احني وجهكِ لعشر دقائق فوق الوعاء على بُعد 30 سنتيمتراً بعد تغطية رأسكِ بمنشفة للاستفادة من فوائد البخار المتصاعد. يمكن بعد ذلك إزالة الزيوان من خلال تغليف الأصابع بمحارم نظيفة والضغط على أطراف المسام لتفريغ محتواها. على أن يتمّ تطهير البشرة بعد هذه العملية وتطبيق القليل من خليط زيت اللوز وزيت شجرة الشاي.

5- استعملوا خليطاً من الزيوت الأساسية:

تساهم بعض الزيوت الأساسية في الوقاية من ظهور الزيوان عندما يتمّ تطبيقها على البشرة لمرتين أو ثلاثة أسبوعياً. لتحضير خليط فعّال في هذا المجال أضيفوا 12 نقطة من زيت أساسي إلى ملعقتين كبيرتين من زيت نباتي. من الزيوت الأساسية التي يمكن اختيارها في هذا المجال: زيت شجرة الشاي، زيت خشب الورد، زيت الجيرانيوم، زيت اللافندر، زيت الصندل الأبيض وزيت الليمون الهندي. ولكن انتبهوا إلى أن الزيوت الأساسية قد لا تتناسب مع البشرة الحساسة ولذلك يُنصح بإجراء اختبار على اليد لمدة 24 ساعة قبل تطبيق الخليط على الوجه.

6- طبّقوا قناع الصلصال الأبيض:

للوقاية من ظهور الزيوان يمكن الاستعانة بقناع الصلصال الأبيض الذي يتمّ تحضيره على الشكل التالي: اخلطوا ملعقة كبيرة من بودرة الصلصال الأبيض مع بضع قطرات من ماء الورد، ملعقة صغيرة من جل الصبّار، نقطتين من زيت شجرة الشاي الأساسي و3 نقاط من خلاصة بذور الليمون الهندي. طبّقوا هذا الخليط على البشرة واتركوه لمدة 10دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

7- اجعلوا كريم النهار أكثر فعالية:

اخلطي كمية كريم النهار التي تستخدمينها بنقطتين من زيت إكليل الجبل الأساسي، ثمّ دلّكي به مناطق البشرة التي تعاني من الزيوان. على أن يتم تكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً.

8- حضّروا عجينة مزيلة للزيوان:

يتمّ تحضير هذه العجينة من خلال خلط بياض بيضة مع القليل من الطحين للحصول على عجينة يتمّ تطبيقها على الزيوان ثمّ إزالتها بعد أن تجفّ لتختفي معها النقاط السوداء عن البشرة.

9- اعتمدوا لاصقات لإزالة الزيوان:

يتمّ تحضير هذه اللاصقات من خلال خلط ملعقة من الحليب السائل مع ملعقة من الجيلاتين، على أن يوضع هذا الخليط في المايكرووايف لمدة 10 ثوانٍ. وبعد أن يتمّ تبريده قليلاً يوضع على البشرة بواسطة فرشاة صغيرة ويُترك لعشر دقائق ثمّ تتم إزالته بنعومة.

10- حضّروا قناعا من قشور البرتقال:

إن غنى البرتقال بالخصائص المضادة للالتهاب والبكتيريا يجعل منه حليفاً مثالياً في علاج الزيوان. لتحضير هذا القناع يجب تجفيف قشور البرتقال ليوم كامل ثمّ بشرها للحصول على بودرة يُضاف إليها القليل من الماء للحصول على عجينة يتمّ تطبيقها على الزيوان وتركها لتجفّ مدة 15 دقيقة قبل إزالتها بالماء الفاتر.

11- استعينوا بالبطاطا، والليمون، والطماطم:

دلّكي المنطق التي تعاني من الزيوان بدوائر البطاطا، أو الطماطم، أو الليمون للتخلصّ من الزيوان والندبات الناتجة عن ظهوره على البشرة. على أن يتم تكرار ذلك مرتين يومياً لمدة أسبوع على الأقلّ لتبدأ النتائج بالظهور.