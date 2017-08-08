"البيجاما" أغرب صيحات الموضة لصيف 2017

انتقلت #موضة الخروج بلباس النوم المعروف بـ"البيجاما" من منصات عروض #الأزياء إلى #أناقة الشارع، حيث رصدنا هذا الموسم العديد من النجمات و"الفاشينيستاز" وهن يرتدين هذا الزي في أكثر من مناسبة.

وكانت هذه الموضة قد ظهرت للمرة الأولى في العام 2014 على يد المصمم مارك جايكوبز، وتطورت عبر السنوات لتلقى رواجاً بين المصممين وفي صفوف متتبعات الموضة.

تغلب أقمشة #الحرير و #الساتان على معظم تصاميم "البيجاما" هذا الموسم وهي تتزين بالخطوط حيناً وبالطبعات حيناً آخر. ويتم ارتداء القسم العلوي من هذا الزي فقط في بعض الأحيان أو حتى القسم السفلي منه فقط. كما يمكن أن تتحول إلى "جامبسوت" على شكل #لباس_النوم، ويتم ارتداء الروب المرافق للبيجاما أحياناً، والذي يشبه إلى حد بعيد رداء الكيمونو الياباني.

ويرى خبراء الموضة أن هذا الزي مثالي للسيدات اللواتي يرغبن في التميز بالإطلالة، ولكن تنسيقه دقيق جداً ويتطلب دراية كبيرة في مجال الموضة لتجنب الوقوع في فخ الابتذال والحصول على طلة كاريكاتيرية. كل ذلك يتطلب التقيد ببعض النصائح الضرورية التي نستعرض أهمها فيما يلي:

- إن الطابع المريح لهذه الإطلالة يحتاج إلى صقله ببعض #الأكسسوارات الأنيقة، كحذاء ذي كعب مرتفع، أو عقد بارز أو حتى أحمر شفاه ذي لون قوي.

- تشكل الحقيبة الكلاسيكية لمسة ضرورية ترافق هذه الإطلالة وتضفي عليها لمسة من الرصانة.

- لا تخافي من اعتماد أنواع "البيجاما" ذات الأقمشة المطبعة التي تضفي على إطلالتك لمسات من وحي موضة السبعينيات.

- يمكن تنسيق هذا الزي مع سترة جلدية ذات طابع "كاجوال" أو حتى مع معطف كلاسيكي.

- عند الرغبة في الحفاظ على بعض الكلاسيكية في الإطلالة، يمكن اعتماد القسم العلوي من البيجاما فقط، وتنسيقه مع بنطلون كلاسيكي ذات لون محايد أو حتى مع تنورة ضيقة.