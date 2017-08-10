أزياؤكِ ستتزيّن بالشراريب في الموسم المقبل

خفيفة، حيوية وأنثوية بامتياز.. بهذه الكلمات يمكن وصف الشراريب التي ستزيّن أزياءكِ في الموسم المقبل، فقد غصّت عروض الأزياء الخاصة بموسمي خريف وشتاء 2017 بإطلالات تزيّنت بشراريب من كل الأحجام والأشكال.

شكّلت الشراريب عنصراً أساسياً في العديد من الإطلالات التي قدّمتها دار Balmain، حيث عمل المصمم أوليفييه روستينغ على إضافتها إلى القسم السفلي من أزيائه لإضفاء المزيد من الحركة والحيوية على تصاميمه.

وقد بدا ظهور الشراريب خجولاً جداً ولكن مبتكراً في تصاميم دار Chanel، فيما اعتمدت الشراريب شكل خطوط عمودية طويلة انسدلت من الخصر باتجاه الكاحل في تصاميم دار Dior.

دار Marchesa البريطانية حرصت ككلّ موسم على إدراج الشراريب في تصاميمها الخاصة بالمناسبات، حيث اختلطت مع التطريز الفاخر لإطلالات مبتكرة وراقية.

الشراريب زيّنت البنطلونات المغلّفة بالباييت في تصاميم Jeremy Scott، وهي تلوّنت بالتدرجات الزاهية في عرض Nina Ricci. أما في عرض Celine، فقد انسدلت العقود المزيّنة بالشراريب من العنق إلى أسفل الساق وتداخلت مع الزيّ لتشكّل جزءاً أساسياً من أناقته.

وقد دخلت الشراريب بشكل هندسي على تصاميم Michael Kors لتزيّن أعلى الأثواب السوداء وأسفلها مضيفةً على الإطلالات حيويّة لافتة.