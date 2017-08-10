7 نصائح لبشرة وإطلالة مشرقة في العيد

اعتني ببشرة وجهكِ وجسمكِ بهذه الخلطات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في مجال معالجة أكثر المشاكل التجميلية شيوعاً. وحضّري نفسكِ منذ الآن للحصول على إطلالة مشرقة في العيد.

- لوشن ماء الخس:

اغلي نصف خسة عادية الحجم بعد إضافة نصف لتر من الماء إليها وذلك لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم اتركيها منقوعة في الماء لمدة نصف ساعة قبل أن تصفّى جيداً، ويحتفظ بمائها في مكان بارد. فسائل الخس فعّال جداً في تنظيف وتنشيط البشرة، خصوصاً إذا استعمل صباحاً ومساءً فهو غني بالفيتامينات الضرورية لتجديد خلايا البشرة.

- حلّ سريع للبثور المفاجئة:

ليس هناك من داعٍ للارتباك عند ظهور البثور المفاجئة على الوجه خصوصاً قبيل مناسبة معيّنة، فما عليكِ سوى اتباع الخطوتين التاليتين:

1 - استعملي الثلج بشكل كمّادة للتخفيف من حدّة الورم.



2 - ضعي عدة نقاط من عصير الليمون على البثور.

- قناع لكلّ بشرة:

- قناع الفراولة للبشرة المختلطة: اهرسي 5 حبات فراولة مع بياض بيضة واحدة. ضعي القناع على وجهك لمدة 30 دقيقة ثم أزيليه بالماء الفاتر.

- قناع المشمش للبشرة العادية: اخلطي قشرة حبتي مشمش مع ملعقة كبيرة من عصير الحامض. طبّقي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

- قناع الافوكادو للبشرة الجافة: اخلطي ملعقتين من اللبن الطبيعي مع ملعقة من العسل وحبة أفوكادو مهروسة. ادهني الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم أزيليه بالماء الفاتر.

- قناع الموز للبشرة الدهنية: اخلطي موزة ناضجة بعد هرسها مع ملعقة صغيرة من اللبن الطبيعي وملعقة من عصير الحامض. ضعي الخليط على وجهك واحرصي على إبعاده عن محيط العينين. اتركيه 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

- خلطة تحارب التجاعيد حول العينين:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من اللانولين، بعد تسخينهما على نار هادئة حتى تذوبا بشكل جيد، مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز للحصول على عجينة متماسكة.

ثم ادهني المنطقة المعرضة لظهور التجاعيد بهذه العجينة يومياً، مع تجنّب وصول المستحضر إلى فتحة العين. فالاستعمال اليومي والمنتظم لهذه الوصفة يساعد على تليين الجلد وجعله أشد مقاومة لظهور التجاعيد.

- كمادات لمعالجة انتفاخ العينين:

حضري كمادات مضادة لانتفاخ العينين مكوّنة من : أوراق النعناع الطازجة، شرائح الخيار، أوراق الكزبرة أو الشاي. كما يمكن اللجوء إلى وضع كمادات للعين بمحلول ملح دافئ، أو مسح العينين بالماء المثلج ومن ثم تجفيفهما.

- كمادات مضادة للهالات الداكنة:

حضري كمادات من شرائح البطاطا النيئة أو الخيار الطازج، والطريقة الأفضل لتنفيذ هذه الوصفة هي بإغماض العينين ووضع شريحة الخيار أو البطاطا فوق كل عين على أن تلامس الجلد المحيط بالعين، مع الاسترخاء لمدة 15 دقيقة.

استعيني أيضاً بكمادات عصير النعناع على العينين، أو كمادات الشاي الدافئ لمدة 10 دقائق، تليها كمادات شاي بارد لمدة 5دقائق. ويمكنكِ أيضاً تحضير خلطة مكوّنة من: ملعقة صغيرة من زيت اللوز وربع ملعقة صغيرة من عصير النعناع لدهن الهالات السوداء بها. على أن يتم تطبيق هذه الخلطة على محيط العينين بشكل يومي حتى الحصول على النتائج المرجوة.

- غسول يعتني ببشرة يديكِ:

إن غسيل اليدين بالماء والصابون يتسبب بزوال الطبقة الحمضية الطبيعية التي تحمي الجلد. وللمحافظة على نعومه ونداوة يديك عليك استخدام غسول الفواكه هذا يوميا بعد غسيل اليدين، وستلاحظين أن له تأثيرا فعّالا في مجال تبييض بشره اليدين أيضاً. لتحضيره اخلطي:

8 - ملاعق كبيرة من ماء الورد.

3 - ملاعق كبيرة من الغليسرين.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة كبيرة من عصيرالبرتقال.

- ملعقة كبيرة من خل التفاح.

- نقيع ينعّم ببشرة قدميكِ:

للحصول على بشرة قدمين ذات ملمس حريري اتبعي ما يلي:

اخلطي كوباً من عصير الليمون، وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، وربع فنجان من الماء. يمكن إضافة بضع قطرات من أي زيت عطري لإضفاء رائحة عطرة على المزيج.، على أن يتم تطبيق هذا الخليط على بشرة قدميك لمدة 10 دقائق قبل الحمام.