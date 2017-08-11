تقنية "الفوتوشوب" تدخل عالم أحمر الشفاه

لن تحتاجي إلى روتشة صوركِ بتقنية "الفوتوشوب" بعد اليوم، بعد أن دخلت هذه التقنية إلى عالم صناعة أحمر الشفاه مع Guerlain التي تقدّم أول ماكياج للشفاه تبدو معه الابتسامة كأنها معزّزة عبر برنامج "فوتوشوب". كل ذلك من خلال 3 صيغ مختلفة:

- أحمر شفاه Kiss Kiss Matte:

يتميّز أحمر شفاه Kiss Kiss Matte Lipstick بكونه خاليا من اللماعية. وهو يرطّب ويعزّز امتلاء الشفاه بفضل تركيبته ذات المكوّنات النشطة لحمض الهيالورونيك وزيت حبة البركة، التي تعمل على تغذية الشفاه وزيادة امتلائها مع مرور الوقت. ويقوم مستخلص الفلفل الحار بتعزيز الابتسامة، إذ يؤمن تدليكاً ميكروياً للبشرة. يتوفّر أحمر الشفاه هذا بتسعة ألوان زاهية وذات تأثير كامد.

- سائل Kiss Kiss Intense Liquid Matte:

يكون هذا السائل الخالي من اللمعية ناعماً تماماً مثل مستحضر تلميع الشفاه وكثيفاً مثل أحمر الشفاه. وهو ينحت الابتسامة ويضمن تطبيقاً طويل الأمد وخالياً من الشوائب. كما أنه يتوفر بسبع درجات من اللون الأحمر تعزّز إشراقة الإبتسامة وتألّق الوجه.

- علبة ألوان Kiss Kiss From Paris Palette:

هي مستوحاة من باريس المدينة الأكثر رومانسية في العالم، وتتوفر في لوحتي ألوان لتحديد الملامح من أجل الحصول على شفاه جميلة ومحدّدة بأناقة. كل ذلك من خلال فرشاة إسفنجيّة لمستحضر الأساس، فرشاة بطرفين مع طرف مائل للرسم وطرف آخر للتنعيم. أما التركيبات الثلاثة التي تتضمنها هذه العلبة فتسمح بتحديد الشفاه وتلوينها بدرجات الأحمر مع Passionate Kiss ودرجات الوردي الطبيعي مع Romantic Kiss. وقد أصبحت هذه المستحضرات متوفرة في الأسواق منذ بداية شهر آب/أغسطس الجاري.