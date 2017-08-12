دليلكِ لرسمة حاجبين تناسب شكل وجهكِ

هل تعلمين أن لكل وجه رسمة حواجب تليق به، ولكل حاجب طريقة خاصة للعناية به. فإذا أردت الحصول على حاجبين يتناسقان مع شكل وجهكِ، إليك بعض الإرشادات التي من خلالها يمكنك أن تتعرفي على الشكل المناسب لحاجبيكِ.

الوجه المستدير:

ابتعدي عن الرسمة الدائرية لحاجبيكِ إذا كان وجهكِ مستديراً، لأنها كفيلة بإظهاره أكثر امتلاء، واعتمدي على الرسمة العالية التي تتخذ شكل زاوية لتخفف من دائرية الوجه. كما يجب تجنّب تنحيف الحاجب في هذه الحالة، لأن ذلك سيجعل وجهكِ يبدو ضخماً وتقاسيمه غير متناسقة.

الوجه على شكل قلب

إذا كنت من صاحبات الوجه الذي يتخذ شكل قلب مع جبين عريض وذقن مُروّس، فيُفضل أن تحافظي على كثافة حاجبيك، وأن تعتمدي رفعة الحاجب من الوسط لتحافظي على توازن قسمات وجهكِ.

الوجه الطويل

ابتعدي عن تنحيف حاجبيك إذا كان وجهكِ طويلاً، لأن ذلك سيزيد من طول وجهك، واعتمدي على الشكل المستقيم المرتفع قليلاً من الأطراف، فهذا سيعطيك مظهراً جميلاً ويزيد من استدارة وجهكِ.

الوجه المربع

إذا كان وجهكِ مربعاً، ننصكِ بالمحافظة على كثافة حاجبيك مع رفع الحاجب من نهاية الزاوية. ولا تعتمدي زيادة طول الحاجب حتى لا يزيد ذلك من حدّة الشكل المربع.

الطريقة المثلى لرسم الحواجب

بعد تنظيف الحاجبين من الشعر الزائد، قومي بتمشيطهما إلى أعلى، ثم حددي رسمة حاجبيك بواسطة القلم الخاص بهذا الغرض على أن يكون أغمق بدرجتين فقط من لون شعرك، ويمكنك استخدام البودرة الخاصة أيضاً للحواجب فهناك عدة خيارات متاحة أمامك. ولإبراز جمال حاجبيكِ اعتمدي وضع الإضاءة أو لون الظلال اللؤلئي تحت الحاجب.

الرسمة المناسبة

* لم تعد الحواجب الرفيعة موضة هذا العصر، لذا فاحرصي على تحديد حجابيك بطريقة تليق بنوع وجهك مع المحافظة على كثافتها.

* تعتمد رسمة الحاجب على كمية الماكياج فرسمة السهرة تختلف عن الرسمة اليومية.

* إذا كانت مساحة جفنيك كبيرة ابتعدي عن تنحيف حاجبيك، لأن ذلك سيترك فراغاً كبيراً في الوجه والعكس صحيح، أما إذا كانت مساحة وجهكِ ضيقة فحاولي التخفيف من عرض حجابيك.

* ابتعدي عن الأشكال المبتكرة فيما يتعلّق برسمة الحواجب، فهي لا تليق إلا للظهور على المسرح.

- من الأفضل تجنب وشم الحواجب، فهذه التقنية تضفي قساوة على الوجه ولا تناسب سوى صاحبات الشعر الخفيف عند الحاجبين.