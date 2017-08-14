جرّبي اللمسات المعدنيّة لأناقتكِ هذا الخريف

تتميّز الخامات المعدنيّة ببريقها المحبّب الذي يضفي مزيداً من الألق على #الإطلالات، ولذلك حرص #المصممون على ألا تقتصر في الموسم الجديد على #أزياء المناسبات مما جعلها تدخل على أزيائنا اليومية مضيفةً عليها لمسات أنيقة لافتة.

وقد اجتمعت دور الأزياء العالميّة في مجموعاتها الخريفيّة على تقديم الإطلالات المعدنيّة بأسلوب عصريّ متجدّد بعيد عن الطابع الذي ألفناه في مجال الموضة، فماذا قدّموا من جديد في هذا المجال؟

اختارت دار Chanel تزيين إطلالاتها باللمسات الفضيّة المشرقة التي دخلت على الأزياء وغطّت الأحذية والجوارب، وحتى الأكسسوارات الأخرى من قفازات وربطات للرأس. أما في تصاميم دار Dolce&Gabbana، فاختلطت الأزياء الفضيّة بالأكسسوارات الذهبيّة فيما برعت دار Paco Rabanne بتقديم الخامات المعدنيّة التي اتخذت شكل نسيج مؤلّف من قطع معدنيّة صغيرة وسلاسل رفيعة حوّلتها إلى أثواب ذهبيّة وفضيّة في غاية #الأناقة.

عملت دار Emilio Pucci في تصاميمها على تزيين القماش المعدني الذهبي بقصّات دائرية تحضن منحنيات الجسم ببراعة لافتة. وقد تزيّن القماش المعدني الحريري بالتطريز الفاخر ولمسات الفرو في مجموعة Blumarine الخريفيّة.

اعتمد المصمّم البريطاني Julien McDonald في تصاميمه على القماش الشبكيّ المعدني الذي اتخذ شكل أثواب متوسطة الطول ترافقت مع أحزمة معدنيّة وأحذية عالية الساق. أما في مجموعة Jw Anderson، فقد دخلت اللمسات المعدنيّة على الأزياء الكاجوال وتناسقت بامتياز مع #الأحذية الرياضيّة التي تلوّنت بالفضي والذهبي.

برع المصمم Christopher Kane في الجمع بين خامات اصطبغت جميعها باللون الفضي دون الوقوع في فخّ البهرجة أو الإبتذال. وقد تلوّنت الخامات المعدنيّة بالنحاسي في تصاميم Christian Siriano، والذهبي العتيق في #تصاميم Gucci فيما اختلطت برصانة الأسود لتضيف عليه لمسة من الإشراق في أزياء دار Saint Laurent الفرنسيّة.