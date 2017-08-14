كيف تختارين وتطبقين مستحضر التجميل الأكثر استعمالاً؟

يعتبر أحمر الشفاه مستحضر الماكياج الأكثر استعمالاً من قبل النساء في العالم، إذ لا تخلو منه حقيبة أي امرأة تهتم بجمال وأناقة طلتها، فهو يضفي الإشراق على الوجه والجاذبية على الابتسامة. وليكون ماكياج شفاهكِ متقناً ومنفّذاً بأحمر الشفاه ذي الصيغة واللون المناسبين، تابعي معنا النصائح العملية التالية:

المواد اللازمة: كريم أساس للشفاه، فرشاة خاصة لوضع أحمر الشفاه، أحمر شفاه، قلم بلون أغمق قليلا من لون أحمر الشفاه، منديل ورقي، بودرة سائبة، وفرشاة كبيرة.

اختيار أحمر الشفاه: اختاري أحمر الشفاه حسب ذوقك ومتطلّبات إطلالتكِ:

الألوان اللامعة: تضيء الشفاه ولكنها قد لا تدوم طويلا.

الألوان الشفافة: تبرز الفم لماكياج طبيعي جداً.

الألوان المطفأة: تدوم طويلا وتعطي الماكياج لمسة أنيقة.

الألوان شبه المطفأة: تكشف عن لون حاد ومضيء وتمنح تغطية رائعة.

الألوان اللؤلؤية: تجعل الابتسامة متألقة بسبب انعكاسها القزحي الرائع.

- الطريقة المناسبة:

- الخطوة الأولى: يبدأ تحضير الشفاه عن طريق إجراء تقشير لطيف جدا للتخلص من الجلد الميت. ضعي بعد ذلك كريما للشفاه يكون مغذياً ومرطباً. أخيرا، لتوحيد اللون وجعل الفم أكثر امتلاءً، مع الحفاظ على ثبات #الماكياج، يكفي وضع لمسة من كريم الأساس أو الكونسيلر والبودرة على الشفاه.

- الخطوة الثانية: استخدمي قلم تحديد الشفاه المبري جيداً لرسم خط على محيط الشفاه عن طريق البدء بمنطقة V في الشفاه العلوية نحو زوايا الفم. وعلى الشفاه السفلية ارسمي بعناية محيط الشفاه عن طريق البدء من الوسط نحو الخارج.

- الخطوة الثالثة: ضعي أحمر الشفاه (باستخدام الفرشاة إن أمكن) عن طريق البدء من وسط الفم نحو الخارج. اضغطي باستخدام منديل ورقي على الفم ثم كرري العملية. وهكذا يدوم أحمر الشفاه وقتا أطول.

- الخطوة الرابعة: للحصول على فم أكثر امتلاء، عززي لون الشفاه باستخدام لمسة من الغلوس في وسط الشفاه. ولكن إذا كنت بحاجة إلى أن يدوم ماكياجك وقتا طويلا، استبدلي الغلوس بلمسة من الكونسيلر تضعينها في وسط الشفاه.

- نصائح مفيدة:

- لتكبير حجم الفم الصغير: ضعي القليل من كريم الأساس على الشفاه لتمويه الزوايا، ثم ضعي البودرة لتثبيت أحمر الشفاه. ارسمي بعدها حواف الشفاه باستخدام قلم التحديد مع تكبير الزوايا وتكثيف الشفاه.

- لتصغير الفم الكبير: اخفي زوايا الشفاه باستخدام كريم أساس أو مصحح، ارسمي خطا على محيط الشفاه مع تصغير فتحة الزوايا ثم ضعي أحمر الشفاه بلون لطيف ناعم لتحقيق تأثير طبيعي.

- الغلوس متى تستعملينه؟

يعكس الغلوس الضوء على الشفاه مانحاً إياها اللمعان والترطيب. لمعرفة كيف تختارين وتضعين الغلوس؟ اتبعي هذه النصائح.

- يمنح الغلوس الفم لمعانا محايد اللون أو ملونا. لذا فهو كثيف ولزج وليس مريحا على الإطلاق.

- يعتبر الغلوس اليوم من مستحضرات العناية بما أنه أصبح يحتوي على عامل وقاية من الشمس. ويحتوي أيضا على عاكس للضوء بالإضافة إلى كريستالات لؤلؤية برّاقة تجعل الشفاه تبدو ممتلئة. كما أن التركيبات الجديدة من هذا #المستحضر أخف، أقل لزوجة وأكثر راحةً من الجيل السابق منه.

حسناته: تركيباته فاكهية ذات #نكهة لذيذة ترطب الشفاه وتمنحها البريق.

سيئاته: على الرغم من أن تركيباته تدوم أطول مما كانت في السابق، إلا أن الغلوس لا يدوم طويلا. فلا بد من إعادة وضعه بانتظام.

كيفية وضعه: القاعدة الذهبية في هذا المجال تعتمد على أن تكون الشفاه ناعمة لكي ينزلق عليها المستحضر بسهولة. قشري شفتيك تقشيرا لطيفا، هذا كل ما تحتاجين إليه. ضعي مرطب الشفاه ثم افركي بلطف باستخدام منديل ورقي، فهذا يزيل الجلد الميت، أو اشتري منتجات تقشير مخصصة للشفاه.

اختاريه وفقا للون بشرتك وطلتك؟

- إذا كانت بشرتك داكنة أو برونزية بفعل الشمس، اختاري ألوان البرتقالي والمرجاني والمشمشي.

- إذا كانت بشرتك فاتحة، اختاري الألوان الناعمة مثل الخوخي والوردي الفاتح والبيج.

- للحصول على إطلالة طبيعية، اختاري غلوس شفافا.

- للحصول على إطلالة صارخة، ضعي عدة طبقات من الغلوس باللون الوردي أو الفوشيا.

- للحصول على إطلالة مسائية، اختاري #غلوسا ذا لمعة مضيئة نظراً لاحتوائه على الغليتر.- للحصول على لوك براق، امزجي اللون الوردي المشرق والبنفسجي.

- للحصول على لوك عصري، ضعي فوق الشفاه العلوية لونا ورديا واضحا وضعي لونا برتقاليا على الشفاه السفلية.

لكي يدوم اللون طويلا؟

لوني شفاهك باستخدام قلم تحديد الشفاه، من الزوايا حتى الداخل ثم ضعي الغلوس، وهكذا يدوم الأساس الملون وقتا طويلا. كرري وضع الغلوس مرارا طوال النهار للحصول على اللمعان. ضعي أحمر شفاه مطفأ أو شبه مطفأ على الشفاه، ثم ضعي بعد ذلك غلوسا طبيعيا- لكيلا تتغير درجة اللون- أو غلوس فاكهي.

- إذا كان فمك رقيقا: ارسمي محيط الشفاه باستخدام قلم تحديد الشفاه بنفس اللون من الخارج لتكبير الفم. زيدي حجم الفم عن طريق وضع غلوس لؤلؤي خفيف وضعي لمسة من غلوس أفتح لونا في الوسط.

- إذا كان فمك ممتلئا: كل شيء تقريبا مسموح في هذه الحالة. فالغلوس الفاتح يبرز الفم، والغلوس الفاكهي يجعله جذابا، في حين أن الالوان البراقة تجعله أكثر إثارة.