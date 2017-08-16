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12 لوناً تدخل إلى خزانتكِ هذا الخريف

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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على أبواب كل موسم جديد نتساءل جميعاً عن الألوان التي ستطغى على أزيائنا خلال الفترة القادمة؟ أما الإجابة عن هذا السؤال فموجودة في عروض الأزياء الخاصة بموسمي خريف وشتاء2017-2018 التي تم تقديمها ضمن فعاليات أسابيع الموضة في #نيويورك ولندن وميلانو وباريس. تعرّفوا فيما يلي على 12 لوناً ستدخل إلى خزائنكن في الموسم المقبل:

1 - الفضي: وهو سيشكّل أحد الألوان المعدنية البارزة في الموسم المقبل، وقد رصدناه في العديد من العروض الخريفية أبرزها Chanel، وBalenciaga.

الفضي لدى شانيل الفضي لدى شانيل

2 - الرمادي الفاتح: وهو من الألوان الكلاسيكية التي تكرّر ظهورها في أكثر من عرض خريفي. وقد ظهرت إطلالات اصطبغت بالكامل بهذا اللون في عروض Bottega Venetta، وMarni، وNina Ricci، وStella McCartney، وMichael Kors.

الرمادي الفاتح لدى بوتيغا فينيتا الرمادي الفاتح لدى بوتيغا فينيتا

3 - النبيذي: هو من الألوان الشتويّة المحبّبة، وقد برز بشكل لافت في عروض Victoria Beckham، وJil Sander، وStella McCartney.

النبيذي لدى فيكتوريا بيكهام النبيذي لدى فيكتوريا بيكهام

4 - الأخضر الرمادي: هو لون رمادي تدخل في تركيبته لمسات خضراء عصرية. وقد رصدناه على شكل جاكيتات ومعاطف في عروض Valentino وChloe.

الأخضر الرمادي لدى فالنتينو الأخضر الرمادي لدى فالنتينو

5 - البني: يعود اللون البني بشكل خجول هذا الموسم بعد أن سجّل غياباً في المواسم السابقة. وقد رصدناه في عروض Chloe، وMax Mara ، وSaint Laurent.

البني لدى كلوي البني لدى كلوي

6 - الأزرق الوسطي: هو لون أزرق مميّز بطابعه العصري، وقد تكرّر ظهوره بشكل لافت في المجموعات الخريفية خاصة لدى Jil Sander، وCalvin Klein، وMiu Miu.

الأزرق الوسطي لدى جيل ساندر الأزرق الوسطي لدى جيل ساندر

7 - الليلكي: هو لون الترف بامتياز، وقد اتخذ انعكاساً معدنياً في تصاميم Gucci، فيما حافظ على رصانته في تصاميم Celine.

الليلكي لدى غوتشي الليلكي لدى غوتشي

8 - لون الكاري: يذكّرنا هذا اللون بخلطات توابل الكاري، وقد رصدناه في أكثر من عرض خريفي وتحديداً لدى Balenciaga، وAlberta Ferretti، وVictoria Beckham.

لون الكاري لدى بالمان لون الكاري لدى بالمان

9 - الأزرق الفيروزي: وقد ظهر في التصاميم الخريفية بتدرج خافت وأناقة لافتة في عروض Nina Ricci، وPrada، وMary katrantzou، وHermes.

الفيروزي لدى نينا ريتشي الفيروزي لدى نينا ريتشي

10 - الزهري الفاتح: برز هذا اللون بشكل لافت في موسم ربيع وصيف 2017، وسيبقى محافظاً على حضوره في مجموعات #الخريف والشتاء المقبلين. فقد رصدناه في عروض Lanvin، وRochas، وMiu Miu، وGucci.

الزهري الفاتح لدى لانفان الزهري الفاتح لدى لانفان

11 - لون القهوة بالحليب: هو من الألوان الكلاسيكية التي ننصحكنّ بتبنيها في الموسم المقبل. وقد رصدناه في العروض الخريفية لكل من Max Mara، وTod’s، وHermes، وMarc Jacobs.

لون القهوة بالحليب لدى ماكس مارا لون القهوة بالحليب لدى ماكس مارا

12 - الأحمر القاني: لا يرغب الأحمر بأن يتقاسم توهّجه مع أي لون آخر هذا الخريف، فقد لون الإطلالات بالكامل في عروض Fendi، وValentino، وMax Mara، وPrada.

الأحمر لدى فندي الأحمر لدى فندي

كلمات دالّة

#نيويورك, #الخريف

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