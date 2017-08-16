12 لوناً تدخل إلى خزانتكِ هذا الخريف

على أبواب كل موسم جديد نتساءل جميعاً عن الألوان التي ستطغى على أزيائنا خلال الفترة القادمة؟ أما الإجابة عن هذا السؤال فموجودة في عروض الأزياء الخاصة بموسمي خريف وشتاء2017-2018 التي تم تقديمها ضمن فعاليات أسابيع الموضة في #نيويورك ولندن وميلانو وباريس. تعرّفوا فيما يلي على 12 لوناً ستدخل إلى خزائنكن في الموسم المقبل:

1 - الفضي: وهو سيشكّل أحد الألوان المعدنية البارزة في الموسم المقبل، وقد رصدناه في العديد من العروض الخريفية أبرزها Chanel، وBalenciaga.

2 - الرمادي الفاتح: وهو من الألوان الكلاسيكية التي تكرّر ظهورها في أكثر من عرض خريفي. وقد ظهرت إطلالات اصطبغت بالكامل بهذا اللون في عروض Bottega Venetta، وMarni، وNina Ricci، وStella McCartney، وMichael Kors.

3 - النبيذي: هو من الألوان الشتويّة المحبّبة، وقد برز بشكل لافت في عروض Victoria Beckham، وJil Sander، وStella McCartney.

4 - الأخضر الرمادي: هو لون رمادي تدخل في تركيبته لمسات خضراء عصرية. وقد رصدناه على شكل جاكيتات ومعاطف في عروض Valentino وChloe.

5 - البني: يعود اللون البني بشكل خجول هذا الموسم بعد أن سجّل غياباً في المواسم السابقة. وقد رصدناه في عروض Chloe، وMax Mara ، وSaint Laurent.

6 - الأزرق الوسطي: هو لون أزرق مميّز بطابعه العصري، وقد تكرّر ظهوره بشكل لافت في المجموعات الخريفية خاصة لدى Jil Sander، وCalvin Klein، وMiu Miu.

7 - الليلكي: هو لون الترف بامتياز، وقد اتخذ انعكاساً معدنياً في تصاميم Gucci، فيما حافظ على رصانته في تصاميم Celine.

8 - لون الكاري: يذكّرنا هذا اللون بخلطات توابل الكاري، وقد رصدناه في أكثر من عرض خريفي وتحديداً لدى Balenciaga، وAlberta Ferretti، وVictoria Beckham.

9 - الأزرق الفيروزي: وقد ظهر في التصاميم الخريفية بتدرج خافت وأناقة لافتة في عروض Nina Ricci، وPrada، وMary katrantzou، وHermes.

10 - الزهري الفاتح: برز هذا اللون بشكل لافت في موسم ربيع وصيف 2017، وسيبقى محافظاً على حضوره في مجموعات #الخريف والشتاء المقبلين. فقد رصدناه في عروض Lanvin، وRochas، وMiu Miu، وGucci.

11 - لون القهوة بالحليب: هو من الألوان الكلاسيكية التي ننصحكنّ بتبنيها في الموسم المقبل. وقد رصدناه في العروض الخريفية لكل من Max Mara، وTod’s، وHermes، وMarc Jacobs.

12 - الأحمر القاني: لا يرغب الأحمر بأن يتقاسم توهّجه مع أي لون آخر هذا الخريف، فقد لون الإطلالات بالكامل في عروض Fendi، وValentino، وMax Mara، وPrada.