شعركِ يبحث عن مزيد من العناية في الصيف

يحتاج شعرك دوماً إلى مبادرة ذاتية تقومين بها للعناية به وعلاجه قبل اللجوء إلى أي مساعدة خارجية في هذا المجال. فاستعمال #الشامبوهات، والكريمات والأقنعة الخاصة بالشعر والمتواجدة في #الأسواق تشكل مصدراً هاماً للعناية بالشعر لما تمنحه من تغذية، ولمعان، ونعومة. إلا أن هذا المصدر وحده لا يكفي إذا لم يتمّ استعمالها بطريقة صحيحة تؤمن للشعر ما يحتاجه للحفاظ على جماله وقوّته.

- المبادرة الذاتية

1- غسل الشعر:

خلال قيامك بغسل شعرك قد ترتكبين بعض الأخطاء عن غير قصد. فبهدف تنظيفه مثلاً، قد تعمدين إلى زيادة كمية الشامبو المستعملة وفرك فروة الرأس بقوة للحصول على رغوة أكثر، اعتقاداً منك أن هذا يساعد على تنظيف الشعر جيداً.

على العكس تماماً، فهذه العملية من شأنها أن تضعف جذور الشعر وتعقّده. ولذلك يجب أن تضعي الشامبو في راحة كفك وتضيفي فوقه القليل من الماء قبل أن توزعيه على كامل الشعر. ثم دلّكي فروة رأسك بلطق لمدة دقيقة واحدة. فالهدف من هذه الخطوة هو إزالة الأوساخ والدهون المتراكمة دون إيذاء #الشعر. وفي الختام قومي بتشطيفه بالماء جيداً دون فركه حتى تحميه من التجعيد.

2- تسريح الشعر بالمشط:

المشط هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيعين من خلالها تسريح الشعر وتخليصه من العقد الموجودة بداخله. ولكن رغم ذلك عليك التنبّه الى أن الشعر مهما كان صلباً وقوياً فهو لن يستطيع الصمود أمام ضربة المشط القوية، خصوصاً حين يكون رطباً. ولذلك ننصحكِ باختيار مشط تكون أسنانه عريضة، ومن المستحسن أن يكون مصنوعاً من البلاستك حتى تتمكني من غسله بالماء.

ابدئي بتمشيط شعرك لإزالة العقد الموجودة على أطرافه أولاً، ثم اتجهي صعوداً نحو الجذور، فبهذه #الطريقة يصبح عمل المشط أسهل وأصحّ.



3- استعمال الفرشاة:

تسريح الشعر بواسطة الفرشاة هو عبارة عن تنظيفه من الغبار المتراكم عليه. ومن رواسب وبقايا الأدوات المسرحة التي تسد مسام جلدة الرأس، وهو خطوة ضرورية وأساسية. ننصحكِ بالقيام بهذه الخطوة عند المساء وقبل الخلود الى النوم من خلال تمرير الفرشاة على شعرك من أعلى الرأس باتجاه الأسفل.

4- تجفيف الشعر:

الحرارة المرتفعة هي العدو الأول للشعر. لذا فإن استعمال مجفف الشعر الكهربائي يؤدي إلى إفقاد الشعر ملمسه الناعم وإصابته بالتقصف.

دعي شعرك يجف بواسطة الهواء الطبيعي، هذه هي الطريقة الأصح والأسلم. أما إذا كنت على عجلة من أمرك فبإمكانك استخدام المجفف الكهربائي، شرط أن تكون حرارته متوسطة وأن تضعيه على مسافة سنتيمترين من الشعر.



- المستحضرات الخاصة بالشعر

1- الشامبو:

هناك اعتقاد سائد يقول عن الشامبو: كلما كانت رغوته زائدة، كلما كان أفضل، إلا أن #المواد التي تصنع الرغوة هي في الحقيقة مصدر ضرر للشعر. ولذلك ننصحكِ بتجنّب الشامبو الذي يحتوي على مثل هذه المواد، كذلك بالنسبة للشامبوهات "اثنان في واحد" و"ثلاثة في واحد" فهي تمنح شعرك ملمساً ناعماً أثناء الاستحمام ولكنها تثقله حالما يجفّ.

تذكّري دائماً أن الهدف الأساسي من استعمال الشامبو هو تنظيف الشعر، وكلما احتو الشامبو على مواد مرطبة ومنعمّة، كلما زادت بداخله نسبة المواد الكيميائية المضرّة بالشعر. لذا اختاري الشامبو الخالي من تلك المواد والذي يقتصر دوره على تنظيف الشعر لا أكثر.

2- الكريمات المغذية:

تحتوي العديد من الكريمات على عناصر تسهل عملية التسريح، وأخرى مغذية تمنح الرطوبة للشعر الجاف، الباهت والمتضرر من الشمس والماء.

الكريمات التي تحتوي على زبدة الكارتيه هي من أنجح مستحضرات العناية بالشعر. ضعيها بعد الشامبو على الشعر المبلل ودلّكيه بعناية ولطف. ثم قومي بتمشيطه جيداً كي لا تثقله وتصعّب عملية تسريحه.

3- الأقنعة:

تعتبر الهدية الأجمل التي بإمكانك تقديمها لشعرك، وهي متواجدة لكافة أنواع الشعر (المجعّد، لدهني، الجاف، الملون...). فالأقنعة المخصّصة للشعر لا تعمل فقط على تحسين مظهره الخارجي إنما تعمل أيضاً على فروة الرأس بحيث تمنحها العناية التي تحتاج إليها.

ضعي القناع لمدة 20 دقيقة على شعرك وغلّفيه بمنشفة ساخنة أو بواسطة غشاء مطاط من البلاستيك. فالحرارة تسمح بتسرّب العناصر المعالجة الى داخل الشعر ثم فوّحيه جيداً بالماء.