هذه تصاميم عبايات "دولتشي آند غابانا" الجديدة

كشفت دار Dolce&Gabbana عن مجموعتها الثالثة من العبايات التي استلهمت أفكارها من جيل الألفية الذي شكّل أيضاً مصدر إلهام أساسيا لمجموعات الدار من الأزياء الجاهزة لموسمي خريف وشتاء 2017.

تزيّنت عبايات هذه المجموعة بالطبعات الحيوانية، ولمسات الدانتيل، والأزهار الملوّنة التي تفتّحت على أرضيات سوداء حالكة مضيفةً على الإطلالات لمسات من الحيويّة والإشراق.

وقد رافقت هذه العبايات مجموعة من الأكسسوارات الفاخرة التي حملت بصمة هذه الدار الإيطالية العريقة، وتألّفت من حقائب تزيّنت بالألوان ونظارات شمسية كبيرة تزيّنت بالأحجار، إضافة إلى مجموعة من الخواتم الكبيرة.

وقد قال مصمما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا عن هذه المجموعة: "بحثنا في حياتنا اليومية عن مصادر وحي جديدة، فوجدناها في الناس الذين نلتقيهم، المدن التي نزورها والأماكن التي نسافر إليها. بالإضافة إلى كل ما نحمله من ذكريات طفولتنا السعيدة في الربوع الإيطالية". تعرّفوا على تصاميم مجمعة عبايات Dolce&Gabbana للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: