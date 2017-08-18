أزياء "تومي هيلفيغر" تحتفل بموسم العودة إلى المدرسة

في استقبال موسم "العودة إلى المدرسة" أطلقت علامة Tommy Hilfiger مجموعة خريف 2017 الخاصة بأزياء الفتيان والفتيات. وقد تميزت تصاميم هذه المجموعة بخطوطها المتباينة وتأثيراتها الرياضية التي لفتتنا بلمساتها المرحة وروحها الثورية المستوحاة من فترة تسعينيات القرن الماضي.

جمعت تصاميم Tommy Hilfiger الجديدة الخاصة بالأطفال بين الهدوء والبساطة من جهة، والجرأة والمرح من جهة أخرى. وقد استُخدم في تنفيذ تصاميمها أنسجة متنوعة من الدنيم، والقطن الخفيف، والجرسيه. كما تزينت الجاكيتات الخفيفة وسترات "الباركا" والفساتين بالرقع التزيينية، وصور الحيوانات، ورسوم الأزهار، وشعارات الجامعات. هذا بالإضافة إلى شعار Tommy Hilfiger التقليدي الأحمر، والأبيض والأزرق الذي يضفي لمسات عصرية على تراث هذه العلامة الأميركية.

ركزت العلامة هذا الموسم على الاستدامة في قطع رئيسية مثل سترات البوليستر المعاد تصنيعه، والقطن العضوي المعاد تصنيعه، إلى جانب الملابس المصنوعة من مواد آتية من مصادر مسؤولة. كل ذلك يجعل منها أزياء عصرية مثالية لاستقبال موسم العودة إلى المدارس هذا الخريف. وهي متوفرة حالياً لدى متاجر Tommy Hilfiger وعلى الموقع الإلكتروني للعلامة.