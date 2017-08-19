نانسي عجرم الأكثر أناقة في حفلات هذا الصيف

يمكن القول إن الفنانة اللبنانية #نانسي_عجرم كانت من بين الفنانات الأكثر نشاطاً في إقامة الحفلات والمشاركة بالمهرجانات هذا الصيف. وكانت أيضاً الأكثر أناقة في إطلالاتها، خاصة بتصاميم إيلي صعب التي حرصت على ارتدائها في أكثر من مناسبة.

1 - تألقت نانسي خلال مهرجان قرطاج بتونس بثوب طويل باللون البرغندي والأسود من Elie Saab زينته الكشاكش الصغيرة في القسم الأعلى منه، ونسقته مع صندل من Saint Laurent باللون الأسود.

2 - لدى مشاركتها بمهرجانات الأرز الدولية، اختارت نانسي ثوباً قصيراً مطرزاً بالكامل بلون الأرزة اللبنانية الخضراء من Elie Saab زينه خزام من الجلد الأخضر عند الخصر.

3 - في حفل ظهور الشوير تألقت نانسي بثوب طويل باللون النيلي من Elie Saab زينه حزام جلدي عند الخصر.

4 - لدى مشاركتها في مهرجان جرش في الأردن، اختارت نانسي ثوباً مبتكراً باللونين الأسود والأبيض حمل توقيع المصممة البريطانية Jenny Packham.

5 - في حفل أقيم في جزيرة قبرص خلال الشهر الجاري، تألقت نانسي بثوب طويل باللونين الزيتي والأسود.

6 - في مهرجان كوسبا في شمال لبنان، اختارت نانسي ثوباً طويلاً باللون الكحلي حمل توقيع Karoline Lang.

7 - في مهرجانات زحلة ظهرت نانسي بثوب أسود لماع يصل طوله إلى حدود الكاحل من Maria Lucia Hohan.

8 - لدى مشاركتها في مهرجانات ضبية، تألقت نانسي بجامبسوت قصير باللون الأخضر العتيق مطرز بالكامل اختارته من دار Elie Saab ونسقته مع صندل فضي.

9 - في مهرجانات "عيش الأشرفية" ببيروت اختارت نانسي ثوباً قصيراً باللون الأسود زينته طبعة النقاط الذهبية من Saint Laurent.