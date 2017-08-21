الألوان الباستيلية تفاجئنا بعودتها هذا الخريف

اعتدنا على أن تواكب الإطلالات ذات #الألوان_الباستيلية حلول #فصل_الربيع، ولكنها هذه المرة قرّرت أن تظهر بكل انتعاشها في المجموعات الخريفية لتزيّن #الأزياء بشكل عام والمعاطف بشكل خاص. تابعي فيما يلي نصائحنا لتحسني إدراج #موضة الألوان الباستيلية ضمن #أزيائكِ_الخريفية خلال الموسم المقبل:

- احرصي على أن تتضمن خزانتكِ الخريفيّة ثوباً ذا تدرّج باستيلي مطبّعا بالأزهار الناعمة. استوحي من التصاميم التي قدّمتها دار Chloe الفرنسيّة في هذا المجال.

- تتناسق خامة الدانتيل بامتياز مع التدرجات الباستيلية، اعتمدي هذا الثنائي لإحدى إطلالاتكِ الخاصة بالمناسبات على طريقة دار Valentino.

- اللون الأزرق الباستيلي يضفي لمسة من الانتعاش على إطلالتكِ، اختاريه كلون أساسي لأحد أثوابكِ الخريفية على طريقة Rochas.

- من قال إن المعطف المصنوع من الفرو عليه أن يكون داكن اللون؟ اختاري معطفكِ الشتوي بلون باستيلي مشرق على طريقة دار Emilio Pucci.

- يمكن للطبعات والتدرّجات الباستيلية أن تتناسق بامتياز مع الفراء. هذا ما تؤكده التصاميم التي قدّمتها دار Prabal Gurung للموسم المقبل.

- استطاع اللون الوردي الباستيلي الذي يطلق عليه اسم "وردي الألفية" أو Millenial Pink أن يكون أحد الألوان الأساسية للموسم الحالي، ويبدو أنه سيحافظ على مكانته في الخريف المقبل أيضاً مع ظهوره ضمن العديد من المجموعات الخريفيّة ومنها مجموعة دار Lanvin.

- يمكنكِ الجمع بين عدة تدرجات باستيلية في إطلالة واحدة كما فعلت دار Marni الإيطالية عندما نسّقت ثوبا من الدانتيل باللون الأزرق الفاتح مع معطف من الفرو باللون الزهري الباستيلي.

- احرصي على الجمع بين القصات المبتكرة والطبعات الكلاسيكية في إطلالات تطغى عليها الألوان الباستيلية على طريقة دار Mulberry.

- اعتمدي اللون الأزرق الفاتح لمعطفكِ هذا الخريف على طريقة Miu Miu، فهو من التدرجات التي تتناسق مع الألوان الفاتحة والداكنة على السواء.

- اخلطي في إطلالتكِ بين عدة خامات بالتدرّج الباستيلي نفسه على طريقة دار Nina Ricci الفرنسية.