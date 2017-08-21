هذه أسهل وأسرع طرق تبييض البشرة

يشكّل تفتيح بشرة الوجه من المواضيع التجميلية التي تلقى اهتماماً كبيراً من جانب المرأة العربية التي تهتم جداً بالحفاظ على نضارة وإشراق بشرتها. ولذلك جمعنا لك فيما يلي أسرع وأسهل خلطات مبيّضة للبشرة تعتمد على مكوّنات طبيعية أثبتت فعاليتها في هذا المجال:

- فتات الخبز والكريما:

اخلطي حفنة من فتات الخبز العربي مع كمية مناسبة من كريما الحليب للحصول على عجينة تطبّقينها على بشرة وجهكِ وعنقكِ لمدة 20 دقيقة. يمكنكِ بعد ذلك إزالتها بقطعة من القطن وغسل وجهكِ بالماء الدافئ والصابون السائل المخصّص لتنظيف الوجه. طبّقي هذا القناع على بشرتكِ مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.

- العسل والشوفان:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشوفان مع قطرتين من زيت اللوز والقليل من العسل للحصول على خلطة تمدينها على بشرة وجهكِ لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ. كرري تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً.

- بودرة الكركم والحليب:

يتميّز الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة والمطهّرة مما يساعد على تفتيح لون البشرة. اخلطي ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، 4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل، ملعقة من عصير الليمون، و4 ملاعق كبيرة من طحين الحمص. طبّقي هذا الخليط على بشرة وجهكِ لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. على أن يتم تكرار تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً حتى الحصول على النتائج المرجوة.

- قناع الزبادي المبيّض:

إن غنى الزبادي بالأحماض المتنوّعة يساهم في تنشيط عملية إنتاج الميلانين وإزالة الخلايا الميتة مما ينعكس تجديداً للخلايا وتنعيماً للبشرة. واظبي يومياً على تطبيق الزبادي على بشرة وجهكِ واتركيه لمدة 5 دقائق قبل غسل وجهكِ بالماء الفاتر. يُنصح بتكرار هذه العمليّة يومياً لمدة 4 أسابيع للحصول على النتائج المرجوة، ومن ثم المواظبة على تطبيقها مرة أسبوعياً للحفاظ على النتائج التي تم التوصّل إليها.

- بودرة الحمص:

تتميّز بودرة الحمص بغناها بالعناصر المغذية والمقشّرة للبشرة مما يساعد في تفتيح لونها وإضفاء لمسة من الإشراق عليها. قومي بخلط ملعقتين من بودرة الحمص مع ملعقتين من الكريما السائلة، ملعقة من العسل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طبّقي هذا الخليط على بشرة وجهكِ لمدة 20 دقيقة قبل إزالته بالماء الدافئ والصابون السائل المخصص للعناية ببشرة الوجه. يُنصح بتطبيق هذا القناع 3 مرات أسبوعياً.

- زيت وحليب اللوز:

يتمتّع زيت اللوز بفعالية في تنشيط الدورة الدموية وتفتيح لون البشرة. يكفي تدفئته قليلاً بين راحتي اليدين قبل تطبيقه على بشرة الوجه قبل النوم وتركه طوال الليل. كما يمكنك نقع حبّات اللوز المقشّرة بالماء لمدة 12 ساعة تمّ طحنها وخلطها بالقليل من الحليب الرائب للحصول على عجينة رخوة تطبّقينها على بشرة وجهكِ لمدة 20 دقيقة. إما إزالة هذا القناع فتتم من خلال فرك البشرة بحركات دائرية للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً.

- قشور البرتقال والزبادي:

اطحني قشور البرتقال بعد تجفيفها جيداً للحصول على بودرة يسهل عليكِ خلطها مع القليل من الزبادي للحصول على عجينة يمكن تطبيقها كقناع على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد. يمكنك تكرار تطبيق هذا القناع 3 مرات أسبوعياً.

- الفراولة والعسل:

اهرسي 5 حبّات من الفراولة الناضجة، واخلطيها مع ملعقة صغيرة من العسل والقليل من الحليب السائل للحصول على مرهم يسهل تطبيقه على بشرة الوجه لمدة 20 دقيقة، على أن يتم غسله بعد ذلك بالماء البارد. كرّري تطبيق هذا القناع 3 مرات أسبوعياً.

- لوشن عصير الخيار والليمون:

امزجي ملعقة من عصير الخيار مع ملعقة من عصير الليمون. امسحي وجهكِ بالخليط واتركيه على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء. ولكن تجنّبي استعمال هذا اللوشن إذا كانت بشرتكِ حسّاسة.

- قناع شرحات البطاطا:

تتميّز البطاطا بغناها بالفيتامين C وتمتّعها بخصائص مبيّضة للبشرة. يكفي تطبيق شرائح رقيقة من البطاطا على بشرة وجهكِ وتركها لمدة 20 دقيقة قبل غسل بشرتكِ. على أن يتمّ تكرار تطبيق هذا القناع على الأقل مرتين أسبوعياً.