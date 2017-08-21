وداعاً للبوتوكس أيتها السيدات

لم تعد مستحضرات التجميل تقتصر على مكوناتها البيولوجية فحسب بل أيضا المواد العضوية التي تتركب منها هذه المنتجات. ففي الولايات المتحدة الأميركية وتحديدا في فلوريدا طورت شركة La Difference Cosmetics مجموعتها الجديدة والفريدة من نوعها في آن، إذ يحل هذا المنتج مكان حقن #البوتوكس التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة عالميا بين النساء، والتي تحتاج الكثير من الوقت للحصول على نتيجة فعالة.

وقد أجريت تجارب عدة من قبل مختصي شركة La Difference Cosmetics على مدى أعوام وعلى أشخاص عدة قبل أن يطرح المنتج في الأسواق ويثبت مفعوله للوجه والرقبة على السواء.

الجدير بالذكر أن المنتج مركب من مواد عضوية حلال.