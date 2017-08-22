هذه العطور تحتفظ برائحة الصيف طوال العام

في وداع #فصل_الصيف، قد ترغبين بالبحث عن عطر جديد يساعدكِ على الاحتفاظ بروائح هذا الفصل لأطول فترة ممكنة. ولذلك أطلقت دور العطور العالميّة مجموعة من #العطور مفعمة بروائح فصل الرحلات الطويلة والليالي الصيفية. تعرّفوا عليها فيما يلي واختاروا منها ما يناسبكم:

- مجموعة عطور Rose Cologne من Aerin:

تقول آيرين لودر مبتكرة هذه العطور: رائحة الورود تلهمني وتمنحني شعوراً بالحيويّة والاسترخاء على السواء، فهي أسلوب بسيط لتعديل المزاج على الفور. وتحتفل آيرين برائحة الورود من خلال 3عطور بصيغة ماء الكولونيا:

عطر Bamboo Rose الغنيّ برائحة الحدائق الآسيوية، عطر Linen Rose الذي يذكّر بروائح الورود البريّة، وعطر Garden Rose المفعم برائحة الحدائق الإنكليزية.

- عطر Private Blend Oud Minerale من Tom Ford:

يتميّز بسماته الخشبيّة-البحريّة، وهو يجمع بين جاذبية العود الثمين وحيوية المحيط المنعشة أي بين اثنين من أكثر العناصر غموضاً في #العالم. كل ذلك يجعل منه عطراً فريداً يتوّجه لكلّ من يبحث عن الغموض والإطلالة الآسرة.

- عطر Goldea The Roman Night من Bulgari:

هو عطر مسكيّ-زهريّ غني برائحة الليالي الصيفيّة. تختلط فيه رائحة زهور #الياسمين التي تتفتّح ليلاً مع أعشاب المسك الرومي، وتدخل عليهما لمسات لذيذة من التوت الحلو وزهرة الفوانيا، إضافة إلى نوتات قاعديّة من المسك الأسود، والباتشولي، وعشب الفيتيفير الهندي مما يمنحه قوة وجاذبية.

- عطر Oud Essentiel من Guerlain:

هو عطر شرقي بامتياز تطغى عليه نفحات العود، وتلتقي فيه درجات الزعفران مع إبرة الراعي لتشكيل الدرجات الطاغية لهذا التوافق الغني بعطر الأخشاب والجلود.

ويجتمع في قلبه خشب الأرز والورد الأخضر مع الدرجات الغنيّة لعطر الجلود المقترنة مع كثافة خشب الغاياك. وأخيراً يكشف توافق الكهرمان الناعم والجاف عن وجه ثمين، غنيّ وقويّ لهذا العطر.

- عطر Essence N10 Amande Tonka من Elie Saab La Collection Des Essences:

هو العطر العاشر من مجموعة La Collection Des Essences للمصمم #إيلي_صعب. يضمّ نفحتين جذابتين يجمع ما بينهما عبق اللوز الذي لايقاوم. أما فول التونكا فيدخل على هذا العطر ليجعله يراوح بين أرق النفحات وأقواها، بين المرارة والحلاوة، وبين منتهى النعومة والحسيّة الفائقة.