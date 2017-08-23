10 نصائح لارتداء طبعة الأزهار هذا الخريف

إذا كانت طبعة الأزهار ربيعيّة بامتياز، فذلك لا يعني أنها لن تكون موجودة في #الإطلالات الخريفية. ولكنها ستخلع عنها ثوب التدرّجات الباستيليّة والمشرقة لترتدي الألوان الدافئة والغنيّة التي تميّز هذا الفصل. تعرّفي معنا فيما يلي كيف قدّمت دور الموضة العالمية طبعة الأزهار في عروض موسمي الخريف والشتاء المقبلين، وتابعي نصائحنا التي ستساعدك في ارتداء هذه #الموضة بكلّ أناقة:

1- الثوب المطبّع بالأزهار من القطع الأساسية التي يجب توفرها في خزانة كلّ امرأة متابعة للموضة، فهو يناسب كل الأعمار وخير دليل على ذلك طريقة تقديمه في عروض Dolce&Gabbana وTory Burch.

2- من قال إن الإطلالة المطبّعة بالأزهار يجب أن تبقى حكراً على أزياء النهار؟ اعتمديها في الأزياء الخاصة بالمناسبات والسهرات من خلال #التصاميم المُنفّذة بخامات فاخرة ومزيّنة بالشكّ، كما في التصاميم التي قدّمتها Mary Katrantzou للموسم المقبل.

3- لإطلالة راقية اختاري "تونيك" مطبّعة بالورود يرافقها سروال تزيّنه الطبعة نفسها على طريقة دار Erdem البريطانية.

4- لإطلالة فاخرة في #المناسبات، اختاري ثوباً طويلاً بلون حياديّ كالأبيض أو البيج العاري تزيّنه بالكامل تطريزات الأزهار على طريقة دار Alexander McQueen البريطانية أوValentino الإيطالية.

5- إذا كنتِ تحبيّن اللمسات المبتكرة، جرّبي اختيار معطف من الفرو الأسود تزيّنه طبعات الأزهار الملوّنة على طريقة Versace ترتدينه فوق ثوب من الموسلين الأسود تغطّيه الطبعة نفسها الموجودة على المعطف.

6- نسّقي ثوبكِ المطبّع بالأزهار مع جاكيت من الجلد الطبيعي على طريقة دار Calvin Klein الأميركية.

7- لاتخافي من تنسيق طبعات الأزهار مع لمسات من الدانتيل ومشلح من الفرو على طريقة دار Louis Vuitton الفرنسيّة لإطلالة عصريّة وراقية على السواء.

8- اختاري طبعات الأزهار ذات الألوان الدافئة والخامات الانسيابية التي تتمايل مع حركتكِ كما في تصاميم دار Mulberry وJohn Galliano.

9- إذا كنت جريئة جداً في خياراتكِ، ننصحكِ باعتماد "كاب" مطبّع بالأزهار على طريقة دار Balenciaga.

10- نصيحة أخيرة، حافظي على بساطة تصاميم وحياديّة #ألوان الأحذية والحقائب التي تعتمدينها مع الأزياء المطبّعة بالأزهار لتبقى إطلالتكِ متناسقة.