تعرّفوا على أسعار أغلى أثواب النجمات

تُبهرنا #أثواب_النجمات في الحفلات والمناسبات، وتجعلنا نحلم بالحصول على إطلالات مماثلة. ولكن هل تعلمون كم تبلغ كلفتها؟ تعرّفوا فيما يلي على أغلى 10 أثواب ارتدتها النجمات على #البساط_الأحمر :

1- تألّقت النجمة الأميركية #آن_هاثاواي في حفل توزيع #جوائز_الأوسكار للعام 2011 بثوب أحمر عاري الكتفين من توقيع دار Valentino بلغ سعره 80ألف دولار، ونسّقته مع عقد ماسيّ من Tiffany&Co بلغت كلفته حوالى 10 مليون دولار.

2- ابنة النجمة البريطانية #كايت_وينسليت هي التي اختارت لوالدتها الثوب ذات اللون الأخضر الفاتح من دار Valentino. ارتدت كايت هذا الثوب في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2007 حيث بلغ سعره 100ألف دولار.

3- النجمة الجنوب إفريقية #تشارليز_ثيرون تألّقت في حفل توزيع جوائز الأزسكار للعام 2013 بثوب عاري الكتفين باللون الأبيض من دار Dior. بلغ سعر هذا الثوب 100ألف دولار، وقد تمّ تنسيقه مع مجوهرات من دار Harry Winston بلغ سعرها 4ملايين دولار.

4- اختارت النجمة الأميركية #جيسيكا_بيال ثوباً عاري الكتفين من Chanel لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2013. وقد بلغ سعره 100ألف دولار.

5- في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2014، اختارت النجمة الأسترالية #كايت_بلانشيت ثوباً باللون البيج العاري تزيّن بالأزهار النافرة وحبّات الكريستال. حمل هذا الثوب توقيع دار Armani Prive وبلغ سعره 100ألف دولار.

6- تألّقت النجمة الكينيّة #لوبيتا_نيونغو بثوب حمل توقيع دار Calvin Klein في إحدى المناسبات الهوليوودية. احتاج تنفيذ هذا الثوب إلى 6آلاف حبّة من اللؤلؤ وبلغ سعره 150ألف دولار.

7- في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2007، اختارت النجمة الأسترالية كايت بلانشيت ثوباً أسود من Armani Prive تغطّى بالكامل بحبّات الكريستال وبلغ سعره 200ألف دولار.

8- خلال العام 1995 ظهرت #الأميرة_ديانا ، في حفل أقامه الرئيس الأميركي حينها رونالد ريغن في البيت الأبيض، بثوب عاري الكتفين من المخمل الأسود حمل توقيع المصمم Victor Edelstein. وقد بيع هذا الثوب الشهير، الذي رقصت فيه الأميرة ديانا مع النجم جون ترافولتا، بمزاد علنيّ في العام 1997 بقيمة 128,710 ألف دولار ثمّ بيع مرة أخرى في العام 2013 بسعر308,902ألف دولار.

9- دفعت النجمة الأسترالية #نيكول_كيدمان 2مليون دولار ثمن ثوب حمل توقيع دار Dior وكان من تصميم المدير الإبداعي للدار حينها جون غاليانو.

10- ثوب أبيض أيقوني ارتدته النجمة الأميركية #ماريلين_مونرو في أحد أفلامها هو أغلى الأثواب التي ارتدتها النجمات. وقد بيع في العام 2011 بمزاد علني في لوس أنجلوس بسعر 4,6 مليون دولار.