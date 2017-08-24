هل تعرفين أي قناع هو الأفضل لنوع شعركِ؟

هل شعركِ جاف، تالف، فاقد للحيوية... يمكنكِ العناية به بأقنعة طبيعيّة سهلة الإعداد وسريعة المفعول. اكتشفي فيما يلي ما هي الأقنعة ذات المكوّنات الطبيعيّة 100 بالمئة التي يمكنها أن تعالج مشاكله وتعيد إليه حيويته المفقودة:

- قناع البيض للعناية بالشعر الجاف:

إن غنى البيض بالدهون المفيدة والبروتينات يجعل منه مكوّناً سحرياً في مجال ترميم الشعر الجاف والتالف. يكفي أن تخلطي بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بواسطة مضرب تحضير الحلوى، وتطبّقي الخليط على شعركِ مع تركه لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة قبل تفويحه جيداً بالماء ثم غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً. على أن يتم تكرار استعمال هذا القناع مرة أسبوعياً ليستعيد شعركِ حيويته المفقودة.

- قناع الأفوكادو للعناية بالشعر التالف:

لإعادة الحيوية إلى شعركِ التالف والجاف استعيني بثمرة الأفوكادو، فهي تغذّيه بالعمق وتكسبه اللمعان. اختاري حبة أفوكادو ناضجة واهرسيها جيداً بعد أن تضيفي إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وصفار بيضة. طبّقي هذا الخليط على شعركِ مع التركيز على الأطراف، واتركيه حوالى 15 دقيقة قبل تفويحه جيداً بالماء ثم غسله بشامبو ناعم يناسب الغسل المتكرّر.



- قناع الحامض للعناية بالشعر الدهني:

يؤدي استعمال مستحضرات العناية القاسية والإفراط بغسل الشعر إلى زيادة الإفرازات الزهميّة في فروة الرأس. ولتحضير قناع يعالج مشكلة الشعر الدهني، اخلطي صفار بيضة مع عصير نصف حبّة ليمون ثمّ طبّقي هذا القناع على فروة الرأس بعد ترطيبها بالماء. اتركيه لمدة ساعة كاملة قبل تفويحه جيداً بالماء البارد ثمّ غسله بشامبو ناعم خاص بالشعر الدهني.

- قناع الخلّ الأبيض للعناية بالشعر الفاقد للحيوية:

للحصول على شعر حيويّ ومشرق، اخلطي ربع كوب من الماء الفاتر، ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة من الخلّ الأبيض. طبّقي هذا الخليط على شعركِ واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء، وستكتشفين أن رائحة الخل المزعجة التي ترافق تطبيق هذا القناع ستزول بعد بضع دقائق من غسله لتترك مكانها لمعاناً لافتاً في شعركِ.

- قناع زيت الخروع لتسريع نمو الشعر:

يساعد زيت الخروع في تسريع آليّة نمو الشعر. اخلطي 6ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند و3ملاعق كبيرة من زيت الخروع، وطبّقي هذا الخليط على جذور شعركِ وأطرافه من خلال القيام بحركات تدليك ناعمة. اتركي الخليط على شعركِ طوال الليل بعد تغليفه بقبعة بلاستيكية خاصة بالاستحمام على أن تغسليه كالمعتاد في اليوم التالي. احرصي على تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً لتغذية شعركِ والتسريع في عمليّة نموّه.