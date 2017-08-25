10 أفكار لإطلالة عصرية هذا الخريف

إذا كنت ترغبين بتجديد محتوى خزانتكِ استعداداً لاستقبال #فصل_الخريف، تعرّفي فيما يلي على 10 #إطلالات تجتمع فيها قطع #الأزياء الأساسية التي تحتاجينها للحصول على طلّة عصريّة مفعمة بالأناقة العملية.

1 - نسّقي #بنطلون #الدنيم ذا الخصر العالي مع "تي شيرت" قطني أبيض، جاكيت من التويد، وحقيبة تحملينها بشكل جانبي.

2 - اختاري طقما مؤلّفا من #جاكيت وبنطلون بتدرّجات "المونوكروم" البيضاء والسوداء، وبطبعة المربعات الصغيرة ذات الأسلوب العصري. على أن تنسّقي هذا الزي مع "توب"، وحقيبة، ونظارات شمسيّة باللون الأسود، أما حذاؤك فاختاريه باللون الأبيض للمسة من الابتكار تضيفينها على هذه الإطلالة الكلاسيكية.

3 - لإطلالة مبتكرة، ارتدي بنطلون الدنيم مع قميص متعدد الأطوال ومزركش بالألوان وطبعات الأزهار المتنوّعة. على أن تنسّقي إطلالتك مع حقيبة حمراء وحذاء عالي الساق باللون الأسود.

4 - لإطلالة نهارية ذات طابع "كاجوال" اختاري "توب" بحريّة باللونين الأبيض والأسود تنسقينها مع بنطلون من الدنيم باللون الأزرق الفاتح، حذاء وحقيبة باللون الأسود، إضافة إلى جاكيت بلون بودرة الكاري. وتذكّري أن هذا اللون سيتكرّر ظهوره بكثافة في الإطلالات الخريفيّة.

5 - البنطلون الكلاسيكي ذو الخطوط الرياضية الذي ظهر بكثافة في الشتاء الماضي، ما زال على الموضة هذا الخريف. نسّقيه مع جاكيت من الجلد وقميص كلاسيكية تزيّنها عقدة عند العنق، إضافة إلى حذاء كلاسيكي وحقيبة ذات لون مبتكر.

6 - #الثوب_الأبيض الطويل ليس فقط حكراً على فصل الصيف، يمكنكِ اعتماده خلال الخريف أيضاً وتنسقينه مع حقيبة صغيرة وحذاء عالي الساق باللون الأسود.

7 - تُعتبر سترة "البومبر" باللون الأخضر الكاكي من القطع الأساسية في خزانتكِ هذا الخريف، نسّقيها مع ثوب حياديّ اللون، حذاء رياضي وحقيبة صغيرة من الجلد لإطلالة عصريّة مريحة.

8 - سروال "الليغينغ" الأسود ضروري في خزانتكِ هذا الخريف، نسّقيه مع "سويت شرت" مزيّنة بالرسومات وسترة "بومبر" بلون قويّ لافت.

9 - لإطلالة كلاسيكية، اعتمدي بنطلونا ذا خصر عالٍ وأرجل واسعة وكنزة صوفيّة ناعمة بالإضافة إلى وشاح مطبّع تلفّينه حول عنقكِ. على أن تختاري لإطلالتكِ ألواناً خريفية دافئة تناسقاً مع أجواء هذا الفصل.

10 - نسّقي ثوبكِ الصيفي المطبّع بالأزهار مع سترة جلديّة مما يسهّل عليكِ ارتداءه طوال فصل الخريف.