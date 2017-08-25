6 استعمالات غير متوقعة للكريم المرطب

إذا كان الكريم المرطّب مستحضراً أساسياً ومتعدّد الاستعمالات لا يمكننا الاستغناء عنه في حياتنا اليومية للعناية ببشرتنا، فإن له أيضاً استعمالات غير متوقّعة ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

1 - يحمي البشرة من التصبّغات:

قبل تلوين شعركِ، طبّقي القليل من الكريم المرطب على أطراف وجهكِ القريبة من جذور الشعر لحمايتها من أي آثار يمكن أن تتركها مستحضرات تلوين الشعر على بشرتكِ.

2 - يقوم بدور مضاد للتقصّف:

إذا كان شعركِ جافاً عند الأطراف، طبّقي عليه القليل من الكريم المرطّب الذي تستعملينه لبشرتكِ. قومي بتدفئة القليل من الكريم بين راحتي يديكِ ثم مرريها على أطراف شعركِ لتغذيتها وترطيبها دون أن تتركي عليها طبقة دهنيّة مزعجة.

3 - يُستعمل كبديل لكريم الحلاقة:

عند حلاقة الشعر الزائد عن ساقيكِ أو ذراعيكِ، يمكنكِ استبدال رغوة الحلاقة بطبقة من الكريم المرطّب الذي يؤمّن الحماية لبشرتك أثناء عمليّة الحلاقة ويؤمن لها ما تحتاجه من ترطيب عند التعرّض لقساوة شفرة الحلاقة.

4 - يحل مكان كريم إزالة الماكياج:

يمكنك تحويل الكريم المرطّب إلى مستحضر لإزالة الماكياج من خلال وضعه بطبقة وافرة على وجهك ثم إزالته بواسطة الدوائر القطنيّة. فالعنصر الدهني المتواجد في الكريم سوف يلتقط آثار الماكياج عن بشرتك ويتركها نظيفة.

5 - يلعب دور بلسم الشفاه:

شفاهكِ تحتاج إلى الترطيب المستمر للحفاظ على نضارتها ونعومتها، ولذلك يمكنك استبدال بلسم الشفاه بطبقة من الكريم المرطب الذي يتمتع بمفعول منعّم للشفاه ويساهم في الحفاظ على ثبات أحمر الشفاه لفترة أطول.

6 - يمكن أن يتحوّل إلى قناع مغذٍّ:

يمكنكِ تحويل الكريم المرطّب إلى قناع مغذٍّ للوجه من خلال وضعه بطبقة سميكة على البشرة وتركه طوال الليل للاستفادة من مفعوله. وستلاحظين في اليوم التالي أن بشرتكِ أصبحت صحيّة ومشرقة.