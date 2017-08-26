بالصور.. الأميرة ديانا "أيقونة للموضة" رغم الغياب

رغم مرور 20 عاماً على رحيلها بحادث مأساوي، تحتفظ الأميرة #ديانا بمكانة مميّزة في القلوب نظراً لأعمالها الإنسانية وقربها من الناس. لكنها تحتفظ أيضاً بلقب "أيقونة الموضة"، وما زالت تعلّمنا حتى اليوم الكثير من الدروس في مجال الأناقة.

- 1981: يشكّل الثوب الأبيض الذي ارتدته الأميرة ديانا خلال حفل زفافها من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أحد أشهر أثواب الزفاف في التاريخ. وهو يحمل توقيع الثنائي البريطاني دايفيد وإليزابيت إيمانويال.

- 1983: خيارات الأميرة ديانا في مجال الأناقة بدت دائماً بسيطة وراقية، كما في هذا الثوب الأصفر المطبّع بالأزهار البيضاء الذي حمل توقيع Jan van Helden والذي ارتدته خلال زيارة إلى القارة الأسترالية.

- 1985: اختارت الأميرة ديانا ثوباً من المخمل الأسود حمل توقيع Victor Edelstein لتراقص النجم جون ترافولتا خلال عشاء في البيت الأبيض دعا إليه الرئيس الأميركي رونالد ريغن.

- 1986: عُرفت الأميرة ديانا بجرأتها فيما يتعلّق بالقيام بخيارات جديدة في مجال الأناقة. كما في هذه الإطلالة التي استغنت فيها عن الثوب الرسمي الطويل واستبدلته بطقم أسود لحضور حفل خلال زيارة قامت بها إلى كندا. وقد حملت إطلالتها حينها توقيع المصمم Jasper Conran.

- 1987: اهتمّت الأميرة ديانا بالحفاظ على أناقتها في مختلف الأوقات، وحتى عند قضاء أوقات الراحة مع عائلتها. وكانت تبرع في تنسيق الكنزات الصوفيّة مع التنانير الطويلة كما في هذه الإطلالة التي تألّفت من كنزة حملت توقيع Roland Klein وتنورة مكسّرة من Jasper Conran.

- 1988: سحرت الأميرة ديانا الباريسيات بأناقتها خلال زيارة قامت بها إلى مدينتهم. وذلك من خلال هذا الثوب ذي الكتف الواحدة والمطبّع بالأزهار الذي حمل توقيع مصممتها المفضّلة Catherine Walker.

- 1989: هذا الثوب الأبيض المطرّز باللؤلؤ من تصميم Catherine Walker ، وكانت الأميرة ديانا قد ارتدته خلال رحلة إلى هونغ كونغ. وهو كان من ضمن الأثواب التي بيعت بمزاد علني في العام 1997، وذلك بمبلغ 151 ألف دولار.

- 1991: برعت الأميرة ديانا في اختيار الألوان المميزة والقصّات الأنيقة ببساطتها، كما في هذا الثوب الأحمر الذي حمل توقيع المصمم Victor Edelstein، والذي ارتدته لحضور حفل أوبرا في لندن.

- 1994: يحمل هذا الثوب الأسود لقب "ثوب الانتقام" وهو من تصميم Christina Stabolian. وكانت ديانا قد اشترته قبل عامين ولكنها كانت تتردد في ارتدائه لقصره وفتحته العميقة عند الصدر. ولكنها عادت وقررت ارتداءه لتبدو بأفضل حالاتها في اليوم الذي أعلن فيه الأمير تشارلز في مقابلة تلفزيونية عن خيانته لها.

- 1996: كانت الأثواب ذات الكتف الواحدة المفضّلة بالنسبة للأميرة ديانا، ومنها هذا الثوب الأزرق الذي حمل توقيع Versace، والذي ارتدته في حفل خيري لدى زيارتها مدينة سيدني الأسترالية.