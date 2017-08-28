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خبراء الموضة ينصحونك بإضافة هذه اللمسات إلى أزيائك

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
التصاميم التي تحمل رسائل لدى فرساتشي
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لمواكبة #موضة الخريف القادم إلينا بخطوات حثيثة، يُطلق خبراء الموضة مجموعة من النصائح العملية وسهلة التطبيق التي من شأنها أن تضفي لمسات من التجدد على إطلالاتنا. تعرفوا معنا على بعضها فيما يلي:

- الحزام الجلدي العريض من الأكسسوارات الأساسية التي تساعد في تحديد الخصر. استعيني به لإظهار تفاصيل خصرك فوق ثوب قصير أو معطف طويل على طريقة Hermes.

الحزام العريض لدى هيرمس الحزام العريض لدى هيرمس

- الجلد اللماع ذو اللون الأسود يضفي لمسة من التميز على الإطلالة، لا تخافي من اعتماده بشكل جاكيت وبنطلون يتداخل فيها الجوخ والمخمل مع الجلد اللماع على طريقة Sonia Rykiel.

الجلد اللماع لدى صونيا ريكيال الجلد اللماع لدى صونيا ريكيال

- القفازات الجلدية الطويلة من الأكسسوارات التي تضفي لمسة من "الغلامور" على أي إطلالة مهما كانت بسيطة. اعتمديها مع تايور من الجوخ بلون كلاسيكي على طريقة Bottega Veneta.

القفازات الجلدية الطويلة لدى بوتيغا فينيتا القفازات الجلدية الطويلة لدى بوتيغا فينيتا

- الوشاح الضخم من الأكسسوارات التي سترافقك في الموسم الجديد، اعتمديه بلون مبتكر على طريقة دار Celine أو حتى من الصوف المُحاك على طريقة تصاميم Prada وMargiela.

الوشاح الضخم لدى سيلين الوشاح الضخم لدى سيلين

- لإطلالة مبتكرة زيني أزياءك بطبعات الوجوه، فقد تكرر ظهور هذه الموضة في العديد من عروض الموسم الجديد، وتحديداً لدى Nina Ricci، وPrada، وChloe.

طبعات الوجوه لدى نينا ريتشي طبعات الوجوه لدى نينا ريتشي

- الأحذية البراقة تضفي لمسة من الابتكار على أكثر الأزياء بساطة، خاصة إذا كانت عالية الساق، لا تخافي من اعتمادها على طريقة دار Saint Laurent.

الأحذية البراقة لدى سان لوران الأحذية البراقة لدى سان لوران

- الحقائب الكبيرة تعود هذا الخريف بعد غياب تام في المواسم الماضية. وهي تتلون بالتدرجات الحيادية أو بألوان مبتكرة كما في تصاميم دار Celine.

الحقائب الكبيرة لدى سيلين الحقائب الكبيرة لدى سيلين

- البدلة النسائية المستوحاة من الأناقة الرجالية من أبرز صيحات موضة هذا الخريف. اعتمديها على طريقة دار Calvin Klein هذا الموسم.

البدلة الرجالية لدى كالفن كلاين البدلة الرجالية لدى كالفن كلاين

- التصاميم غير المتوازية من صيحات موضة الخريف المقبل، وقد رصدناها بكثافة في عروض Burberry، Diane Von Furstenberg، وThom Brown.

التصاميم غير المتوازية لدى بربري التصاميم غير المتوازية لدى بربري

- التصاميم التي تحمل رسائل، والتي كانت دار Dior أول من أعادها إلى الواجهة في المواسم الماضية، لفتنا ظهورها هذا الموسم في عروض Prabal Gurung وVersace.

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