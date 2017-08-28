خبراء الموضة ينصحونك بإضافة هذه اللمسات إلى أزيائك

لمواكبة #موضة الخريف القادم إلينا بخطوات حثيثة، يُطلق خبراء الموضة مجموعة من النصائح العملية وسهلة التطبيق التي من شأنها أن تضفي لمسات من التجدد على إطلالاتنا. تعرفوا معنا على بعضها فيما يلي:

- الحزام الجلدي العريض من الأكسسوارات الأساسية التي تساعد في تحديد الخصر. استعيني به لإظهار تفاصيل خصرك فوق ثوب قصير أو معطف طويل على طريقة Hermes.

- الجلد اللماع ذو اللون الأسود يضفي لمسة من التميز على الإطلالة، لا تخافي من اعتماده بشكل جاكيت وبنطلون يتداخل فيها الجوخ والمخمل مع الجلد اللماع على طريقة Sonia Rykiel.

- القفازات الجلدية الطويلة من الأكسسوارات التي تضفي لمسة من "الغلامور" على أي إطلالة مهما كانت بسيطة. اعتمديها مع تايور من الجوخ بلون كلاسيكي على طريقة Bottega Veneta.

- الوشاح الضخم من الأكسسوارات التي سترافقك في الموسم الجديد، اعتمديه بلون مبتكر على طريقة دار Celine أو حتى من الصوف المُحاك على طريقة تصاميم Prada وMargiela.

- لإطلالة مبتكرة زيني أزياءك بطبعات الوجوه، فقد تكرر ظهور هذه الموضة في العديد من عروض الموسم الجديد، وتحديداً لدى Nina Ricci، وPrada، وChloe.

- الأحذية البراقة تضفي لمسة من الابتكار على أكثر الأزياء بساطة، خاصة إذا كانت عالية الساق، لا تخافي من اعتمادها على طريقة دار Saint Laurent.

- الحقائب الكبيرة تعود هذا الخريف بعد غياب تام في المواسم الماضية. وهي تتلون بالتدرجات الحيادية أو بألوان مبتكرة كما في تصاميم دار Celine.

- البدلة النسائية المستوحاة من الأناقة الرجالية من أبرز صيحات موضة هذا الخريف. اعتمديها على طريقة دار Calvin Klein هذا الموسم.

- التصاميم غير المتوازية من صيحات موضة الخريف المقبل، وقد رصدناها بكثافة في عروض Burberry، Diane Von Furstenberg، وThom Brown.

- التصاميم التي تحمل رسائل، والتي كانت دار Dior أول من أعادها إلى الواجهة في المواسم الماضية، لفتنا ظهورها هذا الموسم في عروض Prabal Gurung وVersace.