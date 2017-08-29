هذه أسرار المحترفين للحصول على طلّة نجمة بالعيد

للحصول على طلّة نجمة في العيد لست بحاجة إلى الكثير من الجهد، يكفي اقتناء بعض المستحضرات الأساسية والتقيّد بالنصائح العمليّة التي يعتمدها عادةً خبراء التجميل فهي كفيلة بمساعدتك في الحصول على ماكياج يُظهر جمالك بكل بساطة وبدون تكلّف.

- كريم الأساس لتوحيد البشرة:

للحصول على طلة نجمة اختاري كريم الأساس الذي يناسبكِ من بين الصيغ التالية:

- كريم الاساس بتركيبة الستيك Stick: يناسب البشرات العادية والمختلطة يطبق مباشرة على الجلد ويمكن إضافة لمسات منه خلال النهار. ولكن تركيبته غير مستحبة على البشرات الجافة.

- كريم الأساس المضغوط: تنزلق تركيبته بنعومة على البشرة وتتميز بفعاليتها في تغطية العيوب والشوائب. ولكن يجب المثابرة على غسل الاسفنجة المستعملة لتطبيق هذا المستحضر مرة اسبوعياً لتجنب أي بكتيريا يمكن ان تلوثها.

- كريم الأساس السائل: تركيبته الرقيقة والخفيفة تناسب مختلف أنواع البشرات ولكنه يحتاج دائماً الى إضافة لمسات منه خلال النهار.

- كريم الأساس بالتركيبة الكريميّة: يتأرجح بين مستحضر العناية ومستحضر الماكياج، وهو يناسب البشرات الجافة والمتقدمة في السن ولكن ثباته يرتبط باستعمال كريم نهار رقيق جداً تحته. أما كريم الأساس المثالي فهو عادة المتوسط الكثافة، الخفيف والسهل التطبيق.

- البودرة للمسة مخملية:

استعمالها سهل عادة، لكن اختيار المستحضر المناسب وأسلوب تطبيقه يؤثران جداً على النتيجة التي ترتبط أيضا بنوع البشرة:

- إذا كانت بشرتك مختلطة او دهنية: تؤمن لها البودرة السائبة الاشراق المطلوب وتحول دون لمعانها شرط ان تكون البشرة نقية وخالية من أي عيوب.

لكن هذه البودرة لا تدوم فترة طويلة ولذلك فان إضافة لمسات منها الى الماكياج تكون ضرورية خلال النهار.

- اذا كنت تعانين من ظهور التجاعيد: ضعي البودرة فقط على المناطق الباردة من الوجه (الانف، الخدين، الذقن والجبين) وتجنبي محيط العينين والفم حيث تزيد البودرة من ظهور التجاعيد في هذه المناطق.

- اذا كانت بشرتك جافة او متعبة: طبقي البودرة بفرشاة كبيرة او باسفنجة على كامل الوجه بدءاً من المنطقة المتوسطة (الذقن، الانف والجبين) وهي الحالة الوحيدة التي يكون فيها استعمال كريم الاساس ضرورياً قبل استعمال البودرة.

البودرة السائبة:

يتهمها البعض بأنها مستحضر قديم جداً ولا يؤمن التغطية المطلوبة من قبل النساء. ولكنها المستحضر الوحيد الذي يترك لمسة مخملية على الوجه.

خبراء التجميل لا يستغنون ابداً عن البودرة السائبة فيما تبتعد النساء عنها عادة كونها لا تثبت على الوجه، ولتأمين سهولة التطبيق يجب وضع القليل من البودرة في غطاء العبوة واستعمال الاسفنجة لتطبيقها على الوجه بعد ازالة الفائض منها، بحيث يتم تطبيقها على (الجبين، الانف والذقن) وعند الشعور بأنها اصبحت سميكة جداً يمكن ان نزيل الفائض بواسطة فرشاة كبيرة.أما استعمال البودرة الحرة الملونة يؤمن اشراقاً للوجه ويجعل البشرة تبدو فاتحة اللون كما يساعد على اخفاء عيوبها.

-أسرار الصباح والمساء:

1 - في الصباح اكتفي بوضع ملمع الشفاه والبودرة غير اللامعة واستخدمي لونا خفيفا لظل الجفون.

2 - قبل بدء المكياج استخدمي مكعب ثلج ومرريه علي الوجه بأكمله للحصول على لمسة إشراق طبيعية.

3 - ابدئي بوضع كريم الأساس أولا ثم طبقي المكياج من أعلى إلى اسفل، أي وضع مكياج العيون أولا ثم الخدود ثم الأنف والشفاه.

4 - لا تستخدمي أقلاما مدببة الطرف لوضع مكياج العيون أو على أي جزء من الوجه إلا إذا أردت مكياجا قويا وباهرا.

5 - بعد الانتهاء من وضع المكياج ضعي لمسة من البودرة حتى يكون شكل مكياجك طبيعيا أكثر.

6 - لماكياج المساء استبدلي الملمع بأحمر شفاه قوي واستخدمي ألوانا أغمق لظلال الجفون.

7 - إختاري الكونسيلر ذات الأساس الأصفر وبدرجة واحدة أخف من لون كريم الاساس، وضعيه على مقربة من خط الرموش ثم وزعيه فوق الجفن وعلى جانبي الأنف.

8 ـ بعد توزيع كريم الأساس على الوجه، افركي يديك جيدا لمدة دقيقة تقريبا، ثم اضغطي بهما على وجنتيك، وذقنك وجبينك. إذ يقول الخبراء ان الدفء الذي ينبعث منهما يساعد على تثبيته وإعطائه مظهرا طبيعيا.

9 ـ لتتأكدي من عدم المبالغة في رسم وجهك، ابدأي من النهاية: بعد وضع كريم الاساس، ضعي أحمر الخدود وأحمر الشفاه قبل وضع ماكياج العينين. بهذه الطريقة سيكتسب وجهك إشراقا ونضارة، الأمر الذي سيشجعك على وضع القليل فقط من ظلال الجفون والماسكارا، وبهذا تحصلين على إطلالة خفيفة وطبيعية.

10 ـ استعملي عاقص الرموش مباشرة بعد الخروج من الحمام لأن الماء الدافئ يجعل عقص الرموش اسهل وتساقطها أو تضررها أصعب.

11 ـ لرموش كثيفة وطويلة من دون تكتلات، لا تضعي طبقة كثيفة من الماسكارا مرة واحدة، بل طبقتين خفيفتين. ابدأي بوضع طبقة من الجذور إلى اعلى وانتظري بعض دقائق قبل وضع الطبقة الثانية.

12 ـ إذا أردت مظهرا طبيعيا، تجنبي استعمال قلم الكحل أو الآيلاينر واستعيضي عنه بظل جفون غامق بعض الشيء لأنه يمنح العيون مظهرا ناعما. بللي فرشاة ثم غمسيها في بودرة ظل العيون وارسمي بها عينيك بنفس الطريقة التي ترسمين بها قلم الكحل.

13 ـ للحصول على خط مستقيم ودقيق عند تخطيط العينين، ارسمي خطا قريبا من رموش العين بقلم الكحل أو الآيلاينر وكوعك يستند الى طاولة أو أي سطح منبسط.

14 - اذا كانت بشرتك داكنة فشفاهك ستكون في معظم الحيان مكتنزة، استعملي لها بلسم للشفاه غني بالفيتـامينات ينعـمها اذا كـنت لا ترغبين باستعمال احمر الشفاه.

تجنبي استعمال قلم داكن اللون لتحديد الشفاه واختاري أحمر شفاه بألوان البرتقالي والبني.

15 - اذا كانت بشرتك فاتحة وشفاهك رقيقة ارسمي محيطها بواسطة قلم لتحديد الشفاه يكون قريباً من لون الشفاه.ابتعدي عن الألوان الداكنة التي تجعل الشفاه اكثر رقة واختاري الوان البـيج المائلة الى الزهري او الأحمر القاني.