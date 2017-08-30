استقبلي الخريف بنظارات جديدة من "شانيل"

أطلقت دار Chanel مجموعتها الجديدة من النظارات النسائية الخاصة بموسمَي الخريف والشتاء المقبلين، وكالعادة حرص المدير الإبداعي للدار كارل لاغرفيلد على التقاط صور الحملة الترويجية لهذه المجموعة بنفسه.

اختار لاغرفيلد صور هذه الحملة بالأبيض والأسود، أما بطلتها فالعارضة الهولندية لونا بيجيل، التي ارتدت مجموعة من التصاميم المختارة من مجموعة أزياءChanel الجاهزة للموسم المقبل.

أعادت الدار الفرنسية تقديم تصاميمها الأيقونية من النظارات بأشكال متجددة وخطوط غير متوقعة هذا الموسم. وقد جمعت بين طراز الريترو والطراز المستقبلي في التصميم نفسه، كما قدّمت نظارات الطيّارين المعروفة بالـ Aviators أسلوب متجدد يجمع بين اللمسات الأنثوية والرجالية معاً.

وقد دخلت طبعة قماش التويد في تصميم بعض النظارات، واعتمدت التصاميم الضخمة في إطارات النظارات الخاصة بتصحيح النظر بعد أن كانت تقتصر على النظارات الشمسية فقط.

إن الحملة الترويجية لمجموعة نظارات Chanel للخريف والشتاء المقبلين تخبر قصة أناقة عصرية تناسب أسلوب حياة كل امرأة تحرص على أناقة إطلالتها، تعرّفوا عليها فيما يلي.