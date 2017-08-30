النجمات يدلّونكِ على القصة التي تناسبكِ

إذا كان السؤال الذي تطرحينه على نفسكِ حالياً: هل أحتاج إلى #قصّة_شعر جديدة للحصول على #طلّة_متجددة في #استقبال_الخريف؟

الجواب عن هذا السؤال هو بالتأكيد، وخير دليل على ذلك إطلالات هذه #النجمات اللواتي اخترن قصّات تناسب أشكال وجوههن جعلت إطلالاتهن أكثر شباباً وعصرية. تابعي فيما يلي صورهنّ واكتشفي أي قصّة اعتمدنها تناسبكِ:

- القصة المربعة الطويلة والمحددة الزوايا على طريقة بيللا حديد: سوف تناسبكِ هذه القصة إذا كان وجهكِ بيضاوياً، فأكثر ما يميزها أنها قصيرة من الخلف فيما أطرافها المنسدلة على الوجه تبدو أكثر طولاً.

- القصة المربعة المتدرجة على طريقة ديمي لوفاتو: تناسب صاحبات الوجه المستدير، فهي تغطّي قليلاً الخدين الكبيرين وتصل إلى حدود الكتفين كما أن خصلاتها المتدرجة تضفي بعض النعومة على قسمات وجهكِ.

- الغرة المنسدلة على الجبين على طريقة ريهانا: تليق هذه القصة بصاحبات الوجه المربع. إن تغطية الغرة للجبين تضفي بعض النعومة على الزوايا البارزة للوجه وهي تتناسق مع القصة المربعة القصيرة على طريقة النجمة الباربادوسية ريهانا.

- القصة المربعة ذات الأطراف الطويلة على طريقة سيلينا غوميز: تناسب هذه القصة الوجه الذي يأخذ شكل قلب، فطولها على الجانبين يصل إلى حدود الكتفين مما يساعد على إضفاء بعض الاستدارة على شكل الوجه. وهي مثالية للشعر الكثيف، المالس والطويل كونها تبرز جماليته.

- قصة "البيكسي" القصيرة على طريقة جينيفر لورنس: هي القصة القصيرة المثالية للوجه البيضاوي أو المستدير، فهي تغطّي الجبين وجانب من الوجه كما تساعد على إبراز الخدين وتحديد زوايا الوجه. سوف تناسبكِ إذا كنتِ تحبين الطابع الشبابي المرح وتهوين الإطلالات المبتكرة.

- القصة المربعة القصيرة على طريقة لوسي هيل: هي مثالية لصاحبات الوجه المربع، تنسدل قليلاً عن مستوى الذقن وتكون أطول ببضع سنتيمترات عند الجهة الخلفية للعنق. هذه القصة سهلة لاتحتاج إلى عناية خاصة أو تصفيف.

- القصة الطويلة المتدرجة على طريقة ساره هايلاند: تناسب هذه القصة صاحبات الوجه الذي يأخذ شكل قلب والفتيات اللواتي لايرغبن بقصّ الكثير من شعرهن، فهي تصل إلى حدود الكتفين وتتدرّج صعوداً لتصل إلى مستوى الخدين مما يسمح بالحفاظ على شعر طويل نسبياً.