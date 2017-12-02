مجوهرات "بولغاري" تنقل روما إلى نيويورك

بمناسبة تجديد متجر Bulgari في مدينة نيويورك، الواقع في شارع "فيفث أفينيو" الشهير، أطلقت دار المجوهرات الرومانية الفاخرة مجموعة من التصاميم الخاصة التي تُظهر براعة الدار في تقديم قطع فاخرة تمّ تنفيذها بإتقان لافت.

فبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على افتتاح هذا المتجر، نجده اليوم يكتسي بحلّة رخاميّة جديدة تحمل توقيع مهندس الديكور الإيطالي الشهير بيتر مارينو. وبهذه المناسبة تمّ تقديم إصدار خاص مؤلف من 33 قطعة من المجوهرات مستوحاة من لقاء الروح الأميركية السبّاقة في الابتكار مع الترف الروماني الأصيل.

حملت هذه المجموعة اسم New York Collection. وقد تمّ تنفيذها بالذهب الأبيض والأصفر، وتزيّنت بالألوان التقليديّة لهذه المدينة الأميركية أي الأزرق والأحمر. هذا بالإضافة إلى أشكال الخطوط والنجوم المستوحاة من تصميم العلم الأميركي.

أحد أجمل قطع هذه المجموعة العقد المزيّن بنجوم مرصّعة بالماس. كما غلبت موضة سبعينيّات القرن الماضي على العديد من القطع، ومنها مجموعة مؤلّفة من قلادة مخطّطة يرافقها سلسال عريض بالإضافة إلى أقراط وسوار بنفس تصميمها. أما ساعة Serpenti الشهيرة، فاكتست بدورها بألوان العلم الأميركي وتزينت بحبّات الماس الفاخرة. تعرّفوا على بعض هذه التصاميم الحصريّة من Bulgari فيما يلي: