أغرب خلطات تمليس الشعر.. وأكثرها فعالية

إذا كنت تحلمين بتحويل شعركِ المجعّد إلى ناعم ومالس، ننصحكِ بتجربة واحدة من هذه الوصفات التي تندرج ضمن أغرب الخلطات الطبيعية لتمليس الشعر وأكثرها فعالية:

- خلطة بودرة الموز وهريس التفاح

تتميّز بودرة #الموز بغناها بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تعيد للشعر الحيويّة كما ترطّبه وتفرد تجعيداته. ولتحضير هذه الخلطة: جفّفي قشور الموز تحت أشعّة الشمس حتى يصبح لونها داكناً ثم اطحنيها للحصول على بودرة، واخلطيها مع تفّاحة مقشّرة ومسلوقة في القليل من الماء. طبّقي هذه الخلطة على شعركِ واتركيها لمدة نصف ساعة قبل غسلها بالماء الدافئ والشامبو.

- خلطة المشروب الغازي والحنّة

يساعد المشروب الغازي في تنعيم الشعر بفضل احتوائه على بيكربونات الصوديوم. فهذه المادة تساعد في إزالة المواد العالقة بالشعر نتيجة الاستعمال المتكرر لمستحضرات التصفيف، فيما تعمل الحنّة على تغذية الشعر وإكسابه لوناً جميلاً.

ولتحضير هذه الخلطة، امزجي محتوى عبوة من مشروب غازي غير ملوّن مثل "سفن آب" أو "سبرايت" مع 7 ملاعق من الحنة، ملعقة كبيرة من القهوة السريعة التحضير، ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو، و4ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

اتركي هذا المزيج ليتفاعل مدة ساعتين قبل تطبيقه على شعركِ لمدة ساعتين ثمّ غسله بالماء الدافئ والشامبو.

- خلطة الفراولة والعسل

تعمل #الفراولة على ترطيب الشعر، وتنعيمه بفضل احتوائها على الفيتامينات والأحماض المفيدة. أما #العسل فغنيّ بالمواد المغذّية. لتحضير خلطة الفراولة والعسل، اهرسي 200 غرام من الثمار الحمراء الناضجة مع فنجان من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل. طبّقي هذا الخليط على شعركِ واتركيه لمدة ساعة قبل غسله بالماء الدافئ والشامبو.

- خلطة المايونيز والزيوت

يحتوي #المايونيز على نسبة عالية من البروتينات التي تساهم في فرد الشعر فيما تعمل الزيوت على تغذيته وتنعيمه. لتحضير هذه الوصفة، اخلطي نصف كوب من المايونيز مع ربع كوب من زيت الخروع وربع كوب من زيت الزيتون. طبّقي هذه الخلطة على شعركِ ثمّ غلّفيه بغطاء بلاستيكي لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الدافئ والشامبو.

- خلطة النشا وزيت اللوز المر

يعتني نشا الذرة بالشعر بفضل غناه بحوامض أوميغا 3 و6. أما زيت اللوز المرّ فيقويّ الشعر من جذوره، يحفّز نموّه وينعّمه. لتحضير هذه الخلطة، امزجي 3 ملاعق من بودرة النشا مع القليل من الماء للحصول على عجينة تطبّقينها على طول الشعر ثمّ تمرري فوقها القليل من زيت اللوز المر. اتركي الخلطة على شعركِ لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الدافئ والشامبو.