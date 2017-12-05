موعد مع الأناقة في حفل جوائز الموضة البريطانية

يشكّل حفل توزيع جوائز #الموضة_البريطانية أرفع تقدير للمبدعين في عالم الموضة من مصممي أزياء وأكسسوارات، عارضات، خبراء في الماكياج وعاملين في مجال التسويق ورسم خطوط الموضة العالمية. وقد استطاع هذا الحدث في السنوات الأخيرة أن يخرج عن إطاره الأوروبي نحو آفاق أوسع بعد أن تمّت إضافة عدة جوائز جديدة عليه في العام الماضي.

يشكّل هذا الحفل حدثاً منتظراً على روزنامة الموضة العالمية. وقد أقيم مساء أمس الاثنين في قاعة Royal Albert Hall الشهيرة في لندن، وتخلّله تقديم 12 جائزة لمبدعين تركوا بصماتهم في مجال الأناقة خلال العام 2017.

- حازت المصممة الإيطالية دوناتيللا #فرساتشي جائزة أيقونة الموضة.

- تم اختيار المصممة البريطانية ستيللا ماكارتني لتفوز بجائزة الاعتراف المميّز بالابتكار الخلاّق.

- حازت ماريا غراتسيا كيوري المديرة الإبداعية في دار Dior على جائزة سواروفسكي للتغيير الإيجابي.

- تسلّمت خبيرة الماكياج الشهيرة بات ماكغراث جائزة Isabella Blow للإبداع في الموضة.

- حصل المصمم البريطاني جوناثان أندرسون على جائزتين:

جائزة أفضل مصمم للأزياء النسائية البريطانية عن علامته JW Anderson، وجائزة أفضل مصمم أكسسوارات للعام 2017 عن تعامله مع دار Loewe الإسبانية.

- جائزة أفضل عارضة أزياء للعام 2017 كانت من نصيب Andwoa Aboah.

- نال ماركو بيزاني من دار Gucci جائزة القائد في عالم التجارة.

- تسلّم راف سيمونز المدير الإبداعي لدار Calvin Klein الأميركية لقب مصمم العام 2017.

- وقد تمّ تكريم كريستوفر بايلي، الذي سيغادر دار Burberry في العام 2018، لدوره في تطوير صناعة الموضة العالمية بشكل عام والبريطانية بشكل خاص.

- نال كرايغ غرين جائزة أفضل علامة أزياء رجالية بريطانية عن علامته Craig Green.

أجمل إطلالات هذا الحفل كان ما ارتدته العارضة الصاعدة كايا جيربر إبنة السوبرموديل سيندي كراوفورد. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

كما تميّزت العارضة #كارلي_كلوس بثوب أحمر من Vivienne Westwood. واختارت العارضة #نعومي_كامبل أن ترتدي أزياء تحمل توقيع المصمم الراحل عز الدين عليا كتحيّة منها له. فيما اعتُبر ما ارتدته سيلينا غوميز من Coach أحد أسوأ إطلالات هذا الحفل.