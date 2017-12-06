أناقة الاحتفالات في عيون مايكل كورس

ومضات الذهب والفضّة تألقت في مجموعة أزياء Michael Kors الخاصة باحتفالات نهاية عام 2017 التي حملت اسم Holiday Chic، وجاءت مستوحاة من أناقة حفلات باريس في ثمانينيّات القرن الماضي.

تستمدّ هذه الإطلالات إلهامها من ليلة باهرة في مدينة الأنوار. وقد لفتنا منها "جامبسوت" ذو قصّات غير متماثلة، بدلة توكسيدو من الحرير الأسود، سترة من الفرو المعدنيّ، ومعطف مذهّب يتلاءم جيداً مع كنزة بسيطة خالية من الزخارف. كلّ ذلك بالإضافة إلى تفاصيل من الأحجار، والأزرار، والنجوم التي تعزّز تألّق الأثواب والسراويل.

ولا تكتمل إطلالة امرأة Michael Kors دون الحقائب التي دخلت عليها اللمسات الذهبية والفضيّة، وطبعة جلد الثعبان. وقد زحفت التدرجات المعدنية أيضاً إلى أحذية السهرات، والنظارات الشمسيّة، والساعات التي متطلّبات المرأة العصرية في مجال بحثها عن إطلالة مشرقة ولافتة تودّع بها العام الجاري.