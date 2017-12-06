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كيف بدت إطلالة بيللا حديد في زيارتها دبي؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
بيللا حديد
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أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل افتتاح منتجع Bulgari Resort Dubai بحضور مجموعة من الضيوف العالميين والعرب، إضافة إلى سفراء علامة Bulgari الإيطالية الفاخرة.

وتألّقت في هذه المناسبة العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية #بيللا_حديد التي ارتدت ثوباً من الحرير باللون الأصفر المشرق، وتزيّنت بتصميم من مجوهرات Bulgari الفاخرة.

ولفتنا في هذا الحفل حضور الممثلة السويدية الحاصلة على جائزة أوسكار أليسيا فيكاندر، والممثل الإسباني جون كورتاجارينا، والعارضة الأميركية جاسمين ساندرز.

كما سُجّل حضور الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي تألّقت بثوب ذهبي وتزيّنت بمجوهرات Bulgari. وقد حضرت الممثلة المصرية منى زكي إلى الحفل برفقة زوجها الممثل أحمد حلمي. ولفتنا ظهور الممثلة الأردنية صبا مبارك، الممثلة المصرية تارا عماد، والإعلامية ديالا مكي.

قدّم الحفل الإعلامي اللبناني وسام بريدي الذي رافقته زوجته العارضة التونسية ريم السعيد فتألقت بإطلالة في منتهى الأناقة.

اكتشفوا إطلالات ومجوهرات نجمات هذا الحفل واستوحوا منها لأناقتكن في احتفالات نهاية العام.

بيللا حديد ونادين نسيب نجيم بيللا حديد ونادين نسيب نجيم
اليسيا فيكاندر اليسيا فيكاندر
ايزابيللا فيراري ايزابيللا فيراري
صبا مبارك صبا مبارك
ريم السعيدي ووسام بريدي ريم السعيدي ووسام بريدي
تارا عماد تارا عماد
ديالا مكي وجان كريستوف بابان ديالا مكي وجان كريستوف بابان
منى زكي وأحمد حلمي منى زكي وأحمد حلمي
نادين نسيم نجيم وإيزابيلا فيراري وبيللا حديد واليسيا فيكاندر وجون كورتا جارينان وإيلينا برمينوفا وجاسمين ساندرز نادين نسيم نجيم وإيزابيلا فيراري وبيللا حديد واليسيا فيكاندر وجون كورتا جارينان وإيلينا برمينوفا وجاسمين ساندرز

كلمات دالّة

#بيللا حديد

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