الأفضل والأسوأ في إطلالات نجمات مهرجان دبي السينمائي

شهد مساء الأربعاء إقامة حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي بدورته الـ14 بحضور عدد كبير من نجوم الفن العرب والعالميين. وقد توالت على البساط الأحمر لهذا الحفل إطلالات النجمات اللواتي حرصن على الاهتمام بكامل تفاصيل الأزياء، والماكياج، والأكسسوارات لكي يبدون بكامل أناقتهن. فمن نجح ومن أخفق في هذا المجال؟

أفضل الإطلالات

- حصدت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، لقب أجمل إطلالات هذا الحفل بثوب من الدانتيل الذهبي حمل توقيع المصمم زهير مراد.

- تألقت الممثلة الفرنسية ذات الأصول الأوكرانية، أولغا كوريلينكو، بثوب من الدانتيل الأحمر تزين بحزام عريض عند الخصر وشرائط مخملية.

- اختارت النجمة المصرية، يسرا، ثوباً بكتف واحدة وباللون البيج المائل إلى الفضي، وقد نسقته مع عقد وأقراط ماسية.

- تميزت النجمة الأسترالية، كايت بلانشيت، باختيارها لثوب طويل مطبع بألوان الأحمر، والرمادي، والوردي، والأسود لفتنا بتصميمه المبتكر.

- اختارت النجمة التركية، توبا بويكستون، ثوباً من المخمل الأسود تميز بقصته البسيطة والأنيقة على السواء. وقد كملت إطلالتها بقصة شعر مربعة مع غرة على الجبين ومجوهرات ماسية.

أسوأ الإطلالات

- اختارت النجمة المصرية، منى زكي، واحدة من أسوأ إطلالات هذا الحفل التي حصدت انتقادات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي نظراَ لجرأتها ولافتقارها إلى الأناقة.

- الممثلة التونسية، هند صبري، لم توفّق بإطلالتها التي حملت توقيع المصمم زياد نكد، والتي بدت متكلفة وأبرزت زيادة وزنها.

- اختارت النجمة المصرية، بشرى، ثوباً أبيض حمل توقيع المصمم هشام أبو العلا. وقد جمع هذا الثوب بين عدة أفكار بدت غير متناسقة مع بعضها البعض.

- لم توفق النجمة المصرية، ياسمين رئيس، بإطلالتها البراقة التي دخلت عليها ياقة من الفرو جاءت غير متناسقة مع التصميم العام للثوب.

- أخفقت النجمة الإماراتية، هدى الخطيب، في إطلالتها التي تزينت باللون الأحمر وجمعت بين عدة خامات وأفكار لا تتناسب مع بعضها البعض.