خطوات ضرورية في ماكياجكِ عند وضع العدسات اللاصقة

يمكن لوضع العدسات اللاصقة أن يعقّد روتين ماكياجكِ اليومي، مما يسبب لكِ مجموعة من المشاكل، ويجعل من النتيجة التي تحصلين عليها غير مرضية. ولذلك جمعنا لكِ فيما يلي أبرز النصائح التجميلية التي من شأنها أن تسهّل عليك تطبيق الماكياج عند وضع العدسات اللاصقة فتحصلين بذلك على النتيجة المطلوبة بأقل جهد ممكن:

- قومي بوضع العدسات اللاصقة قبل البدء بتطبيق الماكياج، ولا تستخدمي الفراشي الكبيرة أثناء توزيع الظلال لتتجنبي تطاير حبيباتها ودخولها إلى العين.

- اختاري ظلال العينين ذات الصيغة الكريمية، فهي أقل إزعاجاً للعينين من المستحضرات ذات الصيغة المبودرة. واحرصي على أن تكون عينيكِ مغمضة أثناء التطبيق لتجنب وصول أي بقايا من المستحضر إلى داخل العين.

- تجنبي تطبيق الكحل تحت خط الرموش، واكتفي بتمريره فوق خط الرموش العليا والسفلى للحرص على ألا يتسرب إلى داخل العين فيتسبب بالحساسية وبتلف العدسات.

- استخدمي الكحل والآي لاينر المضاد للماء وتخلصي منها بعد فترة زمنية لا تتعدى الأربعة أشهر، لتجنب أي حساسية أو التهاب قد يطال داخل العين.

- تجنبي الماسكارا التي تحتوي على ألياف مقوية للرموش كونها تُسقط الكثير من الجزيئات الصغيرة داخل العين. وامتنعي عن تطبيق الماسكارا على جذور الرموش واكتفي بتطبيقها من وسط الرموش باتجاه الأطراف.

- إذا كنت تضعين العدسات الزرقاء أو الخضراء فتناسبها ألوان الظلال القوية كالبنفسجي، والفيروزي، والأخضر، والوردي، والبرغندي مع وضع الكثير من الماسكارا واعتماد ماكياج حيادي على الشفاه.

- إذا كنت تضعين العدسات العسلية فتناسبها الظلال ذات التدرجات البنية مع اللون الأحمر على الشفاه. أما إذا كنت تضعين العدسات الرمادية فتناسبها ظلال العينين الدخانية مع الألوان العارية على الشفاه.

- احرصي على اختيار لون عدساتك بشكل لا يتعارض مع لون بشرتكِ، فالبشرة السمراء تناسبها العدسات ذات الألوان العسلية، والرمادية، والخضراء. أما صاحبات البشرة الفاتحة فتناسبهن ألوان الأزرق والرمادي أكثر من سواها.