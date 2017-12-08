7 فوائد للمصل التجميلي تحتاجها بشرتكِ

يشكّل "السيروم" أو المصل التجميلي مكمّلاً أساسياً للكريمات المرطبة والمغذية التي تستعملينها يومياً، نظراً لما يحتويه من مواد نشطة مركّزة وفعّالة تضمن لكِ الحصول على #بشرة مخمليّة مشرقة.

بعد سن العشرين، اكتفي بوضع المصل عندما تشعرين أن بشرتك متعبة، أما بعد الثلاثين فاجعلي المصل جزءاً من روتينكِ التجميلي اليومي. واستعمليه قبل تطبيق #المرطب الصباحي أو كريم الليل المغذي. تعرّفي فيما يلي على ما هي أنواع المصل التي من شأنها أن تساعدكِ في حل 7 مشاكل تجميلية شائعة:

1 - إذا كانت بشرتكِ تعاني من عدم توحّد لونها وظهور بعض البقع عليها، واظبي على استعمال مصل غنيّ بمضادات الأكسدة لمدة 3 أشهر على الأقل. على أن يتم تطبيقه على البشرة صباحاً ومساءً بعد تنظيفها للتخلص من البقع والحصول على بشرة موحّدة وخالية من البقع.

2 - عند ظهور أول الخطوط الرفيعة على الجبين وأول التجاعيد في زوايا عينيكِ، ابدئي باستخدام المصل الغني بخلاصة حوامض الفاكهة فهو سيجعل بشرتكِ ناعمة ورطبة مما يعيد إليها نضارتها وإشراقها.

3 - إذا كانت بشرتكِ تعاني من #الجفاف وتحتاج إلى ترطيب مكثّف، استخدمي مصلا يحتوي على مواد نقيّة ومياه مقطّرة تعيد توازن حمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة البشرة بشكل طبيعي ويعيد إليها نعومتها.

4 - عندما تعانين من مشكلة احمرار الوجنتين نتيجة العوامل المناخية القاسية، استخدمي كريم العناية بالبشرة الحساسة قبل تطبيق المصل المغذي والمضاد للشيخوخة الذي تستعملينه.

5 - إذا كنت تعانين من مشكلة تورم وانتفاخ الجفنين نتيجة التعب والسهر، استخدمي مصلاً يعالج الهالات الداكنة ويمنع انتفاخ الجفون. فهو سيحفّز الدورة الدموية في البشرة ويعيد إليها النضارة والشباب.

6 - إذا كانت بشرتك مختلطة وتفتقر إلى الإشراق، استخدمي للعناية بها مصلا غنيّا بمادة الريتينول التي تشدّ البشرة وتنعمّها كما تعمل على تضييق مسامها دون أن يتسبب بجفافها.

7 - عندما تشعرين بأن بشرتك ما زالت جافة رغم تطبيق #المغذيات عليها، استخدمي مصلا مغذّيا يزوّد البشرة بالأوكسيجين الذي تحتاجه ويكون غنيّاً بالمستخلصات النباتية التي تؤمن للبشرة تغذية وترطيبا.