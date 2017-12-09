كيف تعتنين ببشرة جسمك في الشتاء؟

تختلف متطلبات بشرتك في فصل الشتاء عن باقي الفصول، كونها تصبح أكثر عرضة للحرارة المنخفضة، والرطوبة المتغيرة، والرياح الجافة، بالإضافة إلى التبدلات المناخية بين الداخل والخارج. ولذلك نلاحظ ازدياد تأثرها وحساسيتها بهذه العوامل المختلفة.

تعرفوا من خلال الأسئلة والأجوبة التالية على أفضل الوسائل للعناية بها والحفاظ على نعومتها في هذه الظروف.

*هل يتبدل نوع بشرتنا في فصل الشتاء؟

تصبح البشرة الجافة حساسة جداً في فصل الشتاء، حيث يكثر احمرارها بسبب البرودة، أما البشرة الدهنية فتبدو لامعة، ومتفتحة المسام وسميكة الملمس، عكس البشرة العادية التي تبدو ملساء، وناعمة ورطبة قليلاً، لأن نسبة وجود الماء فيها طبيعية وتتميز بأنها ليست شديدة الجفاف ولا كثيرة الإفرازات الدهنية.

*كيف يؤثر الماء الساخن في البشرة؟

الماء الساخن مضر جداً ببشرة الجسم، حيث يعمل على جفاف الجلد وتشقّقه. لذلك يفضل استبدال الماء الساخن بالماء الفاتر ثم البارد في نهاية الاستحمام لتقليص مسام البشرة. فالمياه الباردة تساعد على المعادلة بين حرارة الجسم وحرارة الجو عند الخروج من الحمام مباشرة وبالتالي تقلل من جفاف البشرة في الشتاء.

*ما هي فوائد حمام البخار الصحي أثناء الشتاء؟

احرصي على تحضير حمام بخار للجسم أسبوعياً، لأنه يساعد على توسيع الأوردة ويزيد من تدفق الدم في الجسم، ما يساهم في تغذية وترطيب الجلد، كما ننصح باستخدام مرطب بصيغة الحليب لتدليك الجسم بعد حمام البخار.

*كيف يؤثر اختيار نوع الصابون ومكوناته على الجسم، خاصة في هذا الفصل؟

يجب الابتعاد عن الصابون المعطر أثناء فصل الشتاء، لأنه يساعد على زيادة جفاف الجسم. ولذلك يُفضل استخدام صابون الأطفال أو سوائل الاستحمام التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحليب أو المكونات المرطبة.

*ما هي أنواع الزيوت المناسبة لبشرتنا؟

كثيرة هي أنواع الزيوت التي تعطي البشرة الملمس الناعم، إلا أنه يفضل أثناء فصل الشتاء وضع الزيوت الجافة مثل زيت اللوز وزيت الزيتون، لأنها تترك دهوناً أكثر على البشرة خلافاً للزيوت النباتية.

*ما هي أفضل تركيبات المرطب المناسب لبشرتنا؟

هنالك أنواع متعددة من الكريمات المفيدة في هذا المجال، منها المصنوع من الزبد أو الزيت أو الشمع. فهذه التركيبات مفيدة للبشرة في كافة مناطق الجسم وتحديداً للمناطق الجافة مثل الركبة والكوع والساق. وهي تساهم في التعويض عن نقص زيوت الجسم وتقوية الحاجز الدهني للبشرة مما يحافظ على ليونته على مدار العام.

*كيف يمكننا وضع الكريمات بشكل صحيح على البشرة؟

لا بد من تدليك الكريمات بلطف شديد وحركات دائرية، خصوصاً على المناطق الجافة التي تحتوي على عدد قليل من الغدد الدهنية مثل الجزء العلوي من الذراعين والساقين والفخذين.

*هل من أضرار يمكن أن تنتج عن الإفراط أو سوء استخدام زيوت الجسم؟

على الرغم من أن الزيوت تجدد البشرة وتحميها بفضل احتوائها على فيتامينات من فئتي A وC، إلا أنه لا ينصح باستخدامها يومياً. فالزيوت تتمتع بفعالية كبيرة في مجال تغذية البشرة، لكنها لا تمنحها الماء الضروري للترطيب، فهو يريح طبقات البشرة السطحية ولكنه لا يعالجها بعمق، لذا يفضل استخدامه مرة أو مرتين أسبوعياً فقط والتركيز على استعمال الكريمات المرطبة في المرات الأخرى.

*هل يمكن أن نجنب بشرتنا الجفاف أثناء فصل الشتاء؟

هنالك العديد من العناصر التي تساعد على منح البشرة نعومة وحيوية، خصوصاً في فصل الشتاء ومنها اليوريا، زبدة الشيا التي تخترق الجلد بتركيبتها الخفيفة، والغليسرين أو الألونتين ذات الخصائص المهدئة والمليئة بالعناصر المغذية. تناسب هذه المكونات جميع أنواع البشرة ويُنصح باستخدامها بشكل يومي بعد الحمام، فصيغتها السائلة سهلة الامتصاص دون أن تترك أي أثر دهني.

ويساعد شرب كميات كافية الماء على مدار العام في ترطيب البشرة من الداخل. حيث يفضل تناول 8 أكواب من الماء يومياً، إلى جانب تبني نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات التي تعمل على مد البشرة بالنضارة والحيوية.

*هل هناك من بدائل طبيعية لمستحضرات العناية المرطبة والمغذية للبشرة؟

يمكن استخدام زيت اللوز الصافي بعد الاستحمام، إضافة إلى زيت الزيتون الذي يدهن على الجسم لترطيبه وتغذيته، كما أنه يعالج مشاكل جفاف البشرة.

*هل يمكن أن نتفادى تشقق الجلد أثناء فصل الشتاء؟

ـ ننصح باستخدام قناع الليمون والغلسرين بنسب متساوية، ووضعه على الجسم لمدة 10 دقائق، على أن يتم تكرار هذه العملية يومياً لمدة أسبوع، وبذلك يستعيد الجلد نعومته وملمسه الحريري من جديد.

*ما هي أفضل النصائح لتجنب جفاف البشرة في فصل الشتاء؟

ـ استخدمي منظفاً بصيغة الحليب لتخليص بشرة وجهك الجافة من أي أتربه أو جراثيم عالقة بها.

- تجنبي دائماً وضع الكريمات المرطبة على بشرتك قبل خروجك من المنزل فأفضل وقت لوضعها هو في المساء بعد الحصول على حمام دافئ.

- احرصي على استخدام الكريم المرطب للجسم يومياً، ودلكي بشرتك بالزيوت المرطبة للحصول على بشرة وردية.

- أضيفي قدر ملعقة من زيت الزيتون إلى كمية من الماء الدافئ أثناء الاستحمام، وإذا كانت بشرتك شديدة الجفاف قومي بتدليك بشرتك بزيت الزيتون قبل الاستحمام بربع ساعة.