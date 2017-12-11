اجعلي من الأبيض لونكِ المفضّل هذا الشتاء

إذا كنت ممن يعتبرون أن الأبيض هو لون صيفيّ فقط، فقد حان الوقت لتبدّلي رأيكِ وتدرجيه كلون أساسي ضمن إطلالاتكِ الشتوية، خاصةً بعد أن استعمله المصممون العالميون بكثافة في أزيائهم لهذا الموسم. فيما يلي نقدّم لكِ مجموعة من الأفكار والاقتراحات لارتداء الأبيض بكلّ أناقة هذا الشتاء:

- اجعلي من المعطف الأبيض قطعة أساسية في خزانتكِ وارتديه مع أزياء باللون نفسه لإطلالة مشرقة ولافتة.

- نسّقي إطلالتكِ البيضاء مع سروال من الدنيم باللون الأزرق الفاتح وحذاء بلون داكن.

- يتناسق اللون الأبيض بامتياز مع التدرجات الترابية، ولذلك ننصحكِ بتنسيق سروالكِ الأبيض مع كنزة وسترة أو معطف باللون البيج لخلق تناقض بين التدرجات الباردة والدافئة في إطلالتكِ.

- لتكن البدلة البيضاء واحدة من الإطلالات الكلاسيكية التي تعتمدينها هذا الشتاء، على أن يتمّ تنسيقها مع قميص مطبّع بالألوان الداكنة لخلق تناقض مع إشراقة الأبيض.

- نسّقي تنورتكِ البيضاء الطويلة والمكسّرة مع كنزة ناعمة باللون نفسه وحذاء عالي الساق بتدرّجات معدنيّة فضيّة أو ذهبيّة.

- لإطلالة "مونوكروميّة" نسّقي أزيائكِ البيضاء مع لمسات باللون الأسود وكمّلي إطلالتكِ بحقيبة سوداء فاخرة وحذاء عالي الساق باللون نفسه.

- لا تخافي من المزج بين الخامات والطرازات في إطلالتكِ عندما تتلوّن بالأبيض. يمكنكِ مثلاً تنسيق ثوبكِ الأبيض الحريري المطبّع مع سترة "بايكر" تزيّنها ياقة كبيرة من الفرو.

- لإطلالة شبابيّة مبتكرة زيّني بدلتكِ البيضاء برسومات و"أبليكات" مرحة.

- جرّبي ارتداء تصميم طويل باللون الأبيض يشبه "تونيك" أو عباية مفتوحاً فوق سروال و"توب" باللون الأسود. ولا تنسي تنسيق إطلالتكِ مع أكسسوارات لؤلؤية تضفي على أناقتكِ لمسة خاصة من الإشراق.