هكذا تحوّلين الهالات الداكنة إلى مشرقة

هل تعلمين أن #الهالات_الداكنة المحيطة بعينيكِ ممكن أن تتحوّل إلى مشرقة بوسائل مختلفة. اكتشفي فيما يلي الحلول الممكنة والمستحضرات التي من شأنها أن تساعدك في التغلب على هذه المشكلة التجميلية الشائعة.

تتشكل الهالات الداكنة في تجويف العين وتظهر عبر تلون داكن مائل إلى الأزرق أو الرمادي. وهي تنتج عادةً عن تباطؤ في الدورة الدموية والليمفاوية في منطقة محيط العينين. خاصة أن الجلد المحيط بالعينين أكثر رقة بأربعة أضعاف منه في بقية الوجه، مما يجعل الأوعية الدموية الزرقاء تبدو واضحة. وقد يكون أيضا هناك جيوب تتراكم فيها المياه والدهون. كما أن محيط العينين منطقة حساسة جدا، وتؤثر عليها بسهولة عوامل مثل التلوث والتدخين والتعب وقلة النوم.

كيف تكافحين الهالات الداكنة؟

- بأسلوب حياة صحي:

إذا كانت هذه الظاهرة مؤقتة، أي بسبب قلة النوم لليلة واحدة أو وجبة ثقيلة أو إرهاق، فعلاجها هو ليلة نوم جيدة تستعيدين خلاها نشاطك ونضارة بشرتك.

- بوصفات الجدات:

يمكنك تخفيف الهالات الداكنة عن طريق الاستعانة بمنقوع البابونج أو العنبية. فلهذه النباتات خصائص مهدئة. ضعيها على المنطقة باستخدام كمادات. ويمكنك أيضا استخدام كريمات محيط العينين الغنية بالفيتامين A أو C اللذان يخففان احتباس المياه وينعشان العينين ويلطفان البشرة.

- بإخفائها بالمستحضرات المناسبة:

مستحضر مكافحة الهالات الداكنة أو الكونسيلر منتج ضروري جدا في حقيبتك التجميلية. وتسمح التركيبات الجديدة منه بإخفاء الدوائر السوداء وأيضا ترطيب البشرة، مما يحسن الدورة الدموية الصغيرة. اختاري لون أفتح بدرجة أو درجتين فقط من لون بشرتك الطبيعي.

فإذا كان مستحضر مكافحة الدوائر السوداء غامقا جدا، قد تتفاقم مشكلة الدوائر السوداء وتصبح أكثر بروزا. أما إذا كان فاتحا جدا فلن يخفيها.

للحصول على أفضل النتائج عند تطبيق الكونسيلر، يُنصح بوضع المستحضر بخفة تامة: ربتيه بأطراف الأصابع من الزاوية الداخلية للعين نحو الخارج إلى أن يمتزج المنتج في البشرة. ثم ضعي طبقة من البودرة السائبة على مستحضر مكافحة الدوائر السوداء لكي يدوم فترة أطول.

- باستعمال أقنعة العناية بمحيط العينين:

تهدئ هذه الأقنعة البشرة وتنعشها. احتفظي بالقناع في الثلاجة ثم طبقيه على عينيك وهما مغمضتان واتركيه لمدة تتراوح بين10و15 دقيقة. وستلاحظين مباشرة الشعور بالانتعاش، والراحة، واختفاء الخطوط الصغيرة التي تجعل العينين تبدوان متعبتان. على أن يتم تكرار هذه العملية على الأقل مرة واحدة أسبوعياً.

- باللجوء إلى تقنيات التجميل

هناك عدة تقنيات تجميلية لمعالجة منطقة محيط العينين. فحقن الكولاجين تعالج الخطوط الرقيقة، وإحداث شق جراحي وتقليل الجلد في المنطقة يحد من حجم الجيوب، وأخيرا التقشير الكيميائي يمنح العين نظرة أكثر شبابا... ولكن للأسف، لا تعالج أي من هذه الطرق الدوائر السوداء على وجه الخصوص. وقد يساهم العلاج باللايزر في التخفيف من حدة هذه الهالات ولكنه غير قادر على إزالتها نهائياً.