سوف تفاجئكِ هذه المكوّنات بكيفيّة عنايتها ببشرتكِ

تشكّل #العناية_بالبشرة من العادات التجميلية اليومية الضرورية مهما كانت الظروف. وبالإضافة إلى استعمال مستحضراتك المعهودة من أمصال وكريمات، يمكنك تحضير بعض الخلطات الطبيعية القادرة على مدّ بشرتك بالنضارة والإشراق التي تحتاج إليهما تحضيراً لاحتفالات نهاية العام.

- للبشرة الجافة:

تتصف البشرة الجافة بنقص الترطيب (بسبب نقص الزهم أو المادة الدهنية)، ما يؤدي إلى خشونة #الجلد. وقد تكون الأسباب مرتبطة بالحرارة، والبرودة، والرياح، والاستخدام المفرط للصابون، وللحصول على بشرة جميلة مرطبة جيدا، ننصحك بهذه الوصفات التي يمكنك صنعها بنفسك.

- مسحوق العنب للإشراق:

لتنظيف بشرتك ومنحها ملمساً ناعماً، اقطعي بضع حبات من العنب وتخلصي من بذورها، ثم اسحقي خلاصة العنب على رقبتك ووجهك بما في ذلك #محيط_العينين والشفاه بحركات دائرية. اتركي بقايا هذه الفاكهة على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسلي بشرتك بالماء الفاتر.



- الدفلى لإزالة الماكياج:

ضعي حفنة من نبات الدفلى في لتر من الماء المغلي. وبعد تبريد الماء، صفّي المحلول واخلطي كوبا من المنتج مع ملعقتين كبيرتين من الحليب الطازج. ثم اغمسي قطعة من القطن في المزيج لإزالة #الماكياج عن بشرة الوجه.

- الأفوكادو لتغذية البشرة:

خذي حبة أفوكادو ناضجة واهرسيها جيداً ثمّ اخلطيها مع القليل من زيت الزيتون وعصير الخس. طبّقي هذا الخليط على وجهك، وبعد ربع ساعة اغسليه جيدا بالماء، ثم امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد أو ماء زهر البرتقال.

- الشوفان وزيت اللوز للترطيب:

امزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع 3 ملاعق كبيرة من الماء الساخن، أضيفي ملعقتين صغيرتين من زيت جنين القمح أو زيت اللوز الحلو. واحتفظي بهذا الخليط لترطيب بشرتك صباحاً و مساءً.

- للبشرة الدهنية:

تنتج البشرة الدهنية عن زيادة في إفرازتها الزهمية، مما يجعلها تبدو لامعة. وللتخفيف من إفرازاتها جرّبي الوصفات التالية:

- الفراولة والنشا لتوحيد البشرة:

يساعد هذا القناع على تضييق المسامات والتخلص من الرؤوس السوداء. مكوناته بياض بيضة، ثمرة فراولة، ملعقة صغيرة من نشاء الذرة، والقليل من ماء الورد. اخلطي هذه المكونات معاً في الخلاط الكهربائي ثم طبقيها على وجهك لمدة 10دقائق. اشطفي وجهك بعد ذلك بالماء الدافىء أو يمكنك إزالة القناع عن طريق تقشيره بلطف ثم غسل وجهكِ للتخلص من أي بقايا عالقة على بشرتكِ.

- الطين والليمون لتنقية البشرة:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الطين الأخضر مع عصير نصف ليمونة، نقطتان من زيت شجرة الشاي الأساسي، ونقطة من زيت الليمون الأساسي. طبقي الخليط على وجهك مع تجنب منطقة العينين، واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر. من شأن هذا القناع أن ينقّي بشرتكِ ويحميها من ظهور حب الشباب.

- الخل والخيار لتضييق المسام:

اضغطي بضعة شرائح رقيقة جداً من الخيار والكيوي في قطعة قماش نظيفة وانقعيها في القليل من خل التفاح، الذي له خصائص قابضة ومخفّفة لتوسّع المسام. ضعي القناع على الوجه مع تجنب المناطق الجافة ومنطقة محيط العينين، واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه جيدا.

- العنب والنشا لبشرة خالية من الشوائب:

للحصول على بشرة خالية من الشوائب، قومي بمزج بعضٍ من عصير العنب مع ملعقة طعام من نشاء الذرة، وعصير نصف حبة من الليمون. طبقي هذا الخليط على بشرتك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر. طبقي هذا القناع على الأقل مرة واحدة أسبوعياً.

- للبشرة الحساسة:

تكون البشرة الحساسة رقيقة جدا ومن الصعب العناية بها لأنها ضعيفة وشديدة التحسس. اعتني بها بالخلطات التالية:

- كمادات المياه الحرارية لتهدئتها:

رشي كمية كبيرة من المياه الحرارية التي لا تحتوي على الغازات على كمادة وضعيها على وجهك، واتركيها حوالي 5 دقائق. فذلك سيساعدك على تهدئة بشرتكِ الحساسة والتخفيف من الشعور بالوخز والاحمرار.

- قناع الشوفان للحدّ من تهيّج الجلد:

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان مع ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح المخفف بنفس الكمية من الماء، بحيث تحصلين على عجينة سميكة. وزعي العجينة بسخاء على وجهك واتركيها حتى تصبح جافة. اغسلي وجهكِ بالماء ثم ضعي قليلا من ماء الورد أو لوشن مهدئ. لأن للدقيق خصائص مهدئة وهو ممتاز لعلاج حب الشباب وتهيج الجلد.



- قناع قطع الفراولة للنضارة:

للحفاظ على نعومة ونضارة بشرتك قطعي ثمار الفراولة الناضجة إلى نصفين ثم مرري هذه القطع على بشرة وجهك، وانتظري حوالى 10 دقائق قبل أن تغسلي بشرتك بالماء، وتطبقي عليها قطنة مبللة ببضع قطرات من ماء الورد.

- لوشن البقدونس لتفتيح البشرة:

اغلي باقة من البقدونس في نصف لتر من الماء لمدة ربع ساعة. اتركي الخليط ليبرد ثم صفّيه، واستخدميه مثل اللوشن المفتح للبشرة صباحا ومساء لمدة أسبوع.

- قناع الخيار لتنظيف البشرة:

لتنظيف وتهدئة بشرتك الحساسة قشري نصف حبة خيار ثم اهرسيها. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الكريمة الطازجة (القشدة) وملعقتين من الطحين. ضعي القناع على وجهك لمدة 10 دقائق مع تجنب منطقة محيط العينين، ثم اغسليه بالماء.