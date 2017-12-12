هذا هو اللون الذي سيكون مسيطراً على العام 2018

أعلن مركز Pantone للألوان اعتماد لون "ألترا فيوليت" Ultra Violet كلون أساسي للعام 2018. وقد قال المركز في تعريفه لهذا اللون إنه استفزازي ومشجّع على التأمّل في الوقت نفسه. فهو لون يعبّر عن التواصل بأسلوب مبتكر بالإضافة إلى تعبيره عن الإبداع، والتفكير الرؤيوي الذي يتوجّه نحو المستقبل. باختصار هو أكثر من تدرّج لونيّ، إنه طريقة للنظر إلى الحياة، المستقبل، والكون.

يأتي هذا #اللون المستقبلي بعد أن تمّ اختيار أخضر Greenery كلون للعام 2017 كونه يعكس توجّه العالم نحو الاستدامة وحماية البشرة لمستقبلهم. وكان مركز Pantone قد بدأ منذ العام 2000 باختيار لون خاص لكل عام، يتمّ من خلاله تحديد توجهات الموضة في مجالات الأزياء والديكور. ويأتي لون العام 2018 كدعوة لاستكشاف آفاق جديدة في مجال #التكنولوجيا، ووجهات جديدة في الكون بالإضافة إلى دعوة للتعبير الفنيّ والتفكير بالأمور الروحانيّة.

في مجال عروض الأزياء و"موضة الشوارع" يندرج لون Ultra Violet ضمن عائلة التدرجات البنفسجيّة. وهو يضفي طابعاً درامياً على #إطلالات النساء والرجال على السواء. ويمكن الحصول على هذا اللون عبر خلط لوني الأزرق والأحمر.

يسهل تنسيق هذا اللون مع العديد من الألوان الأخرى، وهو يتناسق بامتياز مع الذهبي والتدرجات المعدنيّة الأخرى كما يضفي على الإطلالة صبغة مترفة عند تنسيقه مع تدرجات الأخضر والرمادي.

يكتسب هذا اللون في مجال #الموضة إطلالات متنوّعة مع اختلاف الخامات المستعملة، فهو يتحوّل إلى لون مثالي للسهرات عند اعتماده بصيغة المخمل ويكون لوناً عصرياً جداً عند اعتماده في الأزياء الكاجوال والأحذية الرياضية. كما يتميّز بأناقة لافتة عند اختياره كلون للنظارات الشمسيّة والأحجار التي تزيّن الإكسسوارات.