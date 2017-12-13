ماكياجكِ يرتدي حلّة العيد مع "دولتشي أند غابانا"

أطلقت دار Dolce&Gabbana مجموعتها من #الماكياج الخاصة باحتفالات نهاية العام التي حملت اسم Royal Parade، وأتت لتترجم الجو الاحتفالي لموسم الأعياد من خلال لوحة ألوان غنية بالتدرجات الزاهية والنابضة بالحياة.

يقوم مستحضر تظليل الجفون Perfect Mono Eyeshadow بلوني الأزرق Royal Blue والفيروزي Royal Green بإضفاء الإشراق على النظرات، في حين يساهم قلم الكحل ذات #اللون_الذهبي بتعزيز الإشراق بفضل بريقه المعدنيّ.

تتزيّن #الشفاه بدرجة ناعمة من اللون الوردي الرومنسي Classic Cream Lipstick Royal Pink، ويتمّ استكمال المجموعة بدرجتيّ ألوان حيويّتين من طلاء الأظافر Royal Pink وRoyal Blue اللتين يتمّ تعزيزهما مع الطلاء النهائي The Top Coat باللون الذهبي Dazzling Gold.

ويشكّل مستحضر All Over Stick ذات اللون الذهبي، المستحضر النجم ضمن هذه المجموعة، نظراً لما يتمتّع به من سهولة في التطبيق.

فبلمسة بسيطة يمكن لهذا المستحضر أن ينير العينين، والشفاه، والوجنتين كما أنه يزيد من إشراق البشرة بفضل وشاح من اللون الذهبي يتركه عليها.