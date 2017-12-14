أيّ غرّة هي الأنسب لشكل وجهكِ

يعتقد معظمنا أن #الغرّة المنسدلة لا تليق بالجميع، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ. ففي الواقع هناك العديد من التسريحات المختلفة للغرّة، يمكنكِ أن تجدي من بينها ما يجعل وجهكِ أجمل وتسريحتكِ على الموضة.

يميّز الخبراء في هذا المجال بين عدّة أشكال من الغرّة:

- غرة مستقيمة الشكل تكون خفيفة ومنسدلة على الجبين.

- غرة قصيرة تغطّي ثلث الجبين وتمنحكِ طابعاً شبابياً مميزاً.

- غرة كثيفة، مستقيمة وطويلة نسبياً تحتاج إلى عناية مستمرة.

- غرة جانبية يسهل الاعتناء بها خاصةً إذا كانت طويلة.

- كيف تعتنين بغرّتكِ؟

من الضروري قصّ غرتكِ كلّ شهرين واستعمال الرذاذ المثّبت للغرة بهدف السيطرة على بعض خصلها المتناثرة. يمكنكِ أيضاً الاستعانة في هذا المجال برغوة الشعر التي توضع على الشعر الرطب مما يساعد على تثبيت الغرة بعد تجفيفها وتمليسها.

أما إذا كنت ترغبين بقصّ غرّتكِ بنفسكِ ننصحكِ بالقيام بذلك عندما يكون الشعر مبللاً ومربوطاً من الخلف على شكل ذيل حصان. وتذكّري أنه عندما يجفّ شعركِ سيبدو أقصر مقارنةً بطوله عندما كان مبللاً لذلك لا تسترسلي في القص أكثر من اللازم منذ البداية، يمكنكِ بعد ذلك إجراء التعديلات اللازمة.

- ما هي الغرة المناسبة لشكل وجهكِ؟

- إذا كان وجهكِ مربع الشكل اختاري الغرة الطويلة بعض الشيء لإضفاء النعومة على قسماته.

- إذا كان وجهكِ مستديراً، جرّبي الغرة القصيرة والمتدرّجة لكي يبدو أنحف.

- إذا كان وجهكِ بيضاوياً فتليق بكِ كل التسريحات الممكنة للغرة.

- إذا كان وجهكِ مستطيلاً اعتمدي الغرّة الطويلة التي يتمّ تسريحها إلى جانب الوجه.

وتذكّري دائماً أن سرّ الحصول على غرة جميلة يكون بتسريحها بالاتجاه المناسب لنمو #الشعر.