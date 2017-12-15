15 سؤالاً أساسياً حول أحمر الشفاه

الأسئلة حول اختيار أحمر الشفاه المناسب كثيرة، وهي تحتاج إلى أجوبة سريعة وعملية تساعدك على اختيار هذا المستحضر الذي لا تخلو منه حقائب معظم النساء في العالم. تعرّفي فيما يلي على 15 سؤالا أساسيا حول أحمر الشفاه واكتشفي الإجابات الخاصة بها:

1 - كيف هي موضة أحمر الشفاه للخريف والشتاء؟

إنها للون الأحمر الدافئ والخالي من اللمعان. فهذا اللون مناسب لجميع أوقات الليل والنهار خلال هذين الفصلين. بالإضافة إلى ألوان البيج، والرغندي التي يسهل تنسيقها مع معظم الإطلالات الشتويّة.

2 - هل يُنصح بتنسيق لون أحمر الشفاه مع لون البشرة، ألوان الماكياج الأخرى؟ أم مع ألوان الأزياء؟

يتم تنسيق لون أحمر الشفاه عادةً مع ألوان الماكياج عامة، وألوان ظلال العيون بشكل خاص. ومن المهم والضروري أن يكون لون أحمر الشفاه قريباً من لون البشرة.

3 - هل هناك صِيغ من أحمر الشفاه تناسب النهار وأخرى تناسب الليل؟

الأفضلية تبقى دائماً لألوان أحمر الشفاه الفاتحة والترابية خلال فترات النهار. أما خلال الليل، فيمكن اعتماد اللون الأحمر ومشتقاته، بالإضافة إلى التدرجات الداكنة الأخرى.

4 - هل من الأفضل أن يتم تطبيق أحمر الشفاه من القلم مباشرة أو باستعمال الريشة الخاصة ولماذا؟

من الافضل أن يتم أولاً رسم الشفاه بواسطة قلم التحديد الخاص بهذا الغرض، ومن ثم خلط أحمر الشفاه مع قلم التحديد، ومدّ المستحضر على الشفاه بواسطة الريشة للحصول على نتيجة مبهرة وثبات لافت.

5 - ما هي تدرّجات أحمر الشفاه التي تناسب البشرة الفاتحة؟

إنها الفوشيا، والزهري بلون السكاكر، وجميع التدرجات المشرقة من عائلتي الأحمر والبرتقالي.

6 - وما هي التدرّجات التي تناسب البشرة السمراء والداكنة؟

إنها الألوان القوية والبرّاقة لأنها تساهم في تفتيح لون البشرة، وأبرزها: البني الغامق، والباذنجاني، والأحمر الفاقع.

7 - كيف يتم الحفاظ على ثبات أحمر الشفاه لفترة طويلة؟

يتم ذلك من خلال البدء بوضع طبقة من كريم الأساس على الشفاه، ثم تحديد الشفاه بالقلم، وتغطيتها بطبقة من البودرة قبل وضع أحمر الشفاه، وبذلك نضمن ثباته لفترات طويلة.

8 - هل استعمال قلم تخطيط الشفاه ضروري؟

إن استعمال قلم التخطيط ليس ضرورياً بل هو أمر شخصي، فهناك عدد كبير من السيدات لا يحبذنه أبداً. أما اختياره فيكون تبعاً للألوان التي تفضلها السيدة وللون أحمر الشفاه الذي تستعمله. ويبقى أهم ما في الأمر أن يكون لون هذا القلم قريباً من لون الشفاه أو من لون أحمر الشفاه.

9 - هل صحيح أن تطبيق كريم مرطّب على الشفاه قبل تطبيق أحمر الشفاه يحول دون ثبات هذا الأخير؟

إن تطبيق الكريم المرطّب على الشفاه يساهم في ترطيبها وجعلها تبدو نضرة أكثر وطبيعية مما يحضّرها بشكل مثالي لاستقبال أحمر الشفاه.

10 - بعض أنواع أحمر الشفاه تحتوي على صِيغ علاجية للشفاه أيضاً فهل فائدتها مثبّتة؟

فائدة هذه الأنواع تكمن فقط في الفيتامينات المنوّعة والعديدة التي تحتويها، ولكنها لا تحتوي على صِيغ علاجية بالمعنى الحقيقي للكلمة. إلا أن غناها بهذه المواد يجعلها أفضل للشفاه من أحمر الشفاه التقليدي.

11 - هل يمكن تطبيق الغلوس في السهرات والمناسبات، وما العمل ليحافظ على ثباته لفترة أطول؟

لا يُنصح باستعمال الغلوس في السهرات والمناسبات خاصة إذا كان الجو رطباً، فهو لا يحافظ على ثباته لفترة طويلة. ولذلك من الأفضل أن يقتصر استعماله على أوقات النهار فقط واختيار أحمر شفاه ذي صيغة كريمية غنيّة للمناسبات المسائية والحفلات.

12 - هل يمكن لكل النساء أن تضع أحمر الشفاه باللون الأحمر؟

لا، فإذا كان حجم الشفاه رقيقاً جداً وشكلها غير متناسق، لا يُنصح بتلوينها بالأحمر، لأن هذا الأمر سيضفي قساوة على الوجه.

13 - ما هي ألوان وصِيغ أحمر الشفاه التي تناسب الشفاه الرقيقة؟

الشفاه الرقيقة تناسبها كل الألوان الفاتحة لأنها تضفي عليها حجماً أكبر، فلا تبدو رقيقة كثيراً. ولذلك يجب رسم هذه الشفاه وتحديدها بالقلم الخاص دون دمجه مع لون الشفاه.

14 - وما هي الألوان والصِيغ التي تناسب الشفاه السميكة؟

الألوان الغامقة هي الأنسب للشفاه السميكة، لأنها لا تعطيها حجماً وكثافة، وأبرزها: الأحمر الغامق، والبني الغامق، شرط أن تكون هذه الألوان كامدة وخالية من أي لمعان. وُنصح في هذا المجال بعدم رسم حدود الشفاه بقلم التحديد، بل الاكتفاء فقط بوضع أحمر الشفاه، إذ لا تحتاج الشفاه السميكة إلى أي تكبير.

15 - كيف يمكن تكبير وتصغير الشفاه من خلال تطبيق أحمر الشفاه؟

يتم تكبير وتصغير الشفاه من خلال التناسق والانسجام التام بين لون قلم التحديد ولون أحمر الشفاه. لتكبير الشفاه يُنصح بدمج لون القلم مع أحمر الشفاه بشكل طبيعي، وفي حال أرادت السيدة تصغير شفاهها، ما عليها سوى الاستعانة بالالوان الفاتحة مع تحديد الشفاه بشكل يخفي سماكتها.