كوني أكثر شباباً ونضارة في استقبال العام الجديد

الحصول على مظهر أكثر شباباً في استقبال العام الجديد ممكن مهما اختلف عمركِ ونوعية بشرتكِ. ابدأي منذ اليوم باتباع النصائح التالية التي ستجعلكِ تبدين أصغر سناً وتحافظين على نضارة بشرتكِ وطلتكِ.

في العناية

- رطبي بشرتكِ يومياً لأن جفافها سيجعلكِ تبدين أكبر سناً. اختاري كريماً مرطباً يناسب طبيعة بشرتك ومتطلباته وطبقيه بعد تنظيف بشرتك لتؤمني لها ما تحتاجه من عناصر تحافظ على ليونتها ونعومتها. وواظبي على استعمال الكريمات والأمصال المضادة للشيخوخة، فهي ستساعدك في مد بشرتكِ بالإشراق والحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

- قشري بشرتك مرة أسبوعياً على الأقل للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها والتي تجعلها تبدو باهتة وفاقدة للحيوية. استعملي مقشراً لطيفاً ولا تفرطي في فركه على البشرة، إذا كنت تعانين من بثور، لتجنب تهيج البشرة.

- احرصي على استعمال الواقي الشمسي في كل الفصول، فالشمس هي المسؤولة الأولى عن ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة، وعن التسبب بجفافها. ولا تنسي أن تضعي النظارات الشمسية لحماية منطقة محيط عينيكِ من التجاعيد المبكرة والكلف.

- إشربي ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء يومياً للمساعدة على طرد السموم من الجسم، وتنقية بشرتكِ بالإضافة إلى منعها من الترهل والحفاظ على مرونتها ونضارتها.

- تجنبي التقلب الكبير في الوزن كونه يسبب ترهل البشرة ويفقدها مرونتها. وركزي على تبني نظام غذائي متوازن يغذي البشرة بالفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على شبابها. ولا تنسي أن ممارسة الرياضة بانتظام يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة من خلال تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على عضلات شابة.

في الماكياج

- استخدمي المستحضر التمهيدي أو ما يُعرف بالـ"برايمر" قبل تطبيق الماكياج، فهو يساعد في توحيد البشرة ويجعل كريم الأساس والكونسيلر يندمجان مع بعضهما البعض ليكسبان بشرتكِ مظهراً أكثر شباباً.

- اختاري الـ"بي بي كريم" أو كريم الأساس المزود بجزيئات عاكسة للإشراق. وتجنبي مستحضرات الماكياج ذات اللمسات المعدنية أو تلك المطفأة بالكامل لأنها ستجعلكِ تبدين أكبر سناً. ننصحكِ أيضاً بالابتعاد عن الإفراط في تطبيق البودرة كونها تستقر في الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

- ابتعدي عن استعمال الكحل السائل واستبدليه بقلم الكحل الذي يعطيكِ نظرة ناعمة وشابة، على أن يتم تمويه خط هذا القلم مع ظلال العينين لماكياج طبيعي مشرق.

- اختاري ألوان ظلال العينين ذات التدرجات الطبيعية كالصدفي أو البيج كونها تضفي على عينيكِ تألقاً حيوياً لافتاً. ولا تنسي استخدام عاقصة الرموش التي ستعمل على رفع رموشكِ والماسكارا التي ستعزز حجمها.

- اختاري ظلال الخدين ذات الألوان الطبيعية البعيدة عن التكلف. جربي المرجاني الذي سيمنحكِ طلة منعشة، ويمكنك أيضاً استعمال البرونزي الخفيف الذي سيضفي لمسة من الدفء على وجنتيكِ.