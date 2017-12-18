10 خيارات يمكنكِ أن تستبدلي بها سروال الدنيم

يشكل سروال الدنيم قطعة أساسية في خزانة كل امرأة عصرية، فهو يرافقها في حياتها العملية وفي أوقات الراحة على السواء. كما يسهل تنسيقه مع قطع الأزياء الأخرى. ولكنكِ قد تملين أحياناً من ارتدائه وتبحثين عن بدائل أخرى تضفي على إطلالتك لمسة من التجدد.

فيما يلي جمعنا لك 10 خيارات يمكن أن تستبدلي بها سروال الدنيم مع الحفاظ على أناقة شبابية عصرية.

1- اللمسات المعدنية من أبرز سمات موضة هذا الموسم، اختاري سروالاً ضيقاً بتدرجات معدنية تضفي بعض البريق على إطلالتك.

2- الأحمر من أبرز ألوان هذا الموسم، فلا تخافي من اعتماده لسروالك على أن يتم تنسيقه مع سترة قصيرة بلوني الأبيض والأسود.

3- اختاري سروالاً من الجلد الأسود اللماع تنسقينه مع أزياء بألوان حيادية عصرية كالرمادي الفاتح والأخضر العسكري.

4- تندرج الطبعات العسكرية ضمن خطوط موضة هذا الموسم. اختاري سروالاً تزينه هذه الطبعات ونسقيه مع "توب" قطنية باللون الأسود وسترة جلدية قصيرة باللون نفسه.

5- جربي السروال المخملي ذات اللون المبتكر، ونسقيه مع قميص ذات قصة رجالية وسترة بطراز "البايكر" الشبابي.

6- اختاري سروالاً تزينه طبعة المربعات الكلاسيكية، على أن يتم تنسيقه مع "توب" ذات لون محايد تغطيها كشاكش رومنسية كبيرة.

7- اعتمدي سروالاً من قماش الليكرا باللون الأسود تنسقينه مع سترة "بلايزر" بيضاء وحذاء ذو كعب مرتفع لإطلالة "مونوكرومية" أنيقة.

8- يمكنك اختيار سروال باللون الأبيض تنسقينه مع كنزة صوفية ضخمة وحذاء عالي الساق تكون تدرجاتها شتوية.

9- جربي سروالاً قطنياً ذات طابع رياضي ترتدينه مع "توب" قطنية وسترة جلدية. ونسقيه مع حذاء ذات كعب مرتفع لتبدو إطلالتك غير تقليدية.

10- اختاري سروالاً من قماش "الغاباردين" تزينه الكسرات عند الخصر وتكون قصته رجالية. على أن يتم تنسيقه مع "توب" ذات طابع كاجوال وحذاء رياضي بدون كعب.