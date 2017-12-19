نعومة الساتان لأناقتكِ في وداع العام 2017

يقولون عنه أنه "قماش الأميرات"، فالساتان خامة مميّزة بنعومتها الفائقة، وانسيابيتها الأنيقة، وغناها المشرق مما يجعل منها مثالية للحفلات والمناسبات.

و #الساتان من #الأقمشة المستخدمة بكثرة في تنفيذ #فساتين_السهرة، وهو يتوفّر بعدة أنواع منها الساتان اللامع، والمطفي، و #الكريب ساتان. أما سرّ احتفاظه بشكله دون أن يتكسّر ويتجعّد فيعود لكونه مصنوعاً من مادة "البوليستير" التي تعيش لفترة طويلة ويسهل العناية بها وغسلها. كما يمكن خلط "البوليستير" مع "الليكرا" للحصول على خامة ساتان مطاطيّة تتخذ كلّ حركات الجسم عند تحويلها إلى ثوب، أو قميص، أو تنورة.

اختاري الساتان لأناقتكِ هذا الموسم بعد الاطلاع على هذه الإطلالات التي اخترناها من عروض 2017، وتعرّفي على نصائح الخبراء لارتدائه بأفضل طريقة:

- جرّبي الساتان المطبّع هذا الموسم، واختاريه بصيغة مطفيّة وبألوان حياديّة على طريقة دار Leonard الفرنسية في مجموعتها لشتاء2017.

- لإطلالة رومنسيّة عصريّة اختاري ثوباً من قماش الساتان المزموم على شكل كشاكش كبيرة على طريقة دار Balenciaga الفرنسية.

- لاتترددي في اعتماد الساتان على شكل تنورة طويلة ترافقها قميص مزيّنة بكسرات وكشاكش صغيرة على طريقة دار Gucci الإيطالية.

- يمكنكِ اختيار سروال من الساتان ترافقه قميص طويلة مزمومة عند الخصر على طريقة دار Joseph.

- لإطلالة مشرقة في المناسبات، اختاري ثوباً من الساتان الأبيض على طريقة دار JW. Anderson. ونسّقي إطلالتكِ مع حذاء عالي الساق من الجلد الأسود.

- يمكنكِ تنسيق خامة الساتان في ثوب السهرة مع الدانتيل والفرو على طريقة دار Marchesa البريطانية.

- اختاري ثوب سهرة من الساتان بتصميم ولون كلاسيكيين على طريقة دار Badgley Mischka الأميركية.

- اعتمدي رقّة الألوان الباستيليّة التي تتناسق بامتياز مع خامة الساتان كما في عرض Prada لهذا الموسم.

- اعتمدي التطريزات الناعمة لتزيين ثوب من الساتان على طريقة دار Valentino الإيطالية.

- نسّقي ثوبك المصنوع من الساتان مع سترة بخامة شتوية سميكة، قد تكون التويد مثلاً على طريقة دار Louis Vuitton الفرنسية.