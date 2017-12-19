هكذا تنقل الظلال عينيكِ الجميلتين إلى دائرة الضوء

إذا كنت تحلمين بالحصول على نظرات ساحرة من خلال ماكياج يبرز جمال عينيك. اعلمي أن تنسيق ألوان ظلال العينين فن بحد ذاته، وعليه يعتمد جانب كبير من جمال الطلة وإشراقها. لتحقيق هذه المعادلة، اتبعي نصائحنا لتجميل عينيك دون الوقوع في فخ المبالغة.

- الأدوات المناسبة:

يمكنك الاختيار بين ريشة تطبيق الظلال المزودة بإسفنجة عند طرفها كونها تسهل وضع تركيبة الظلال، وفرشاة الشعر الطبيعي التي تؤمن الحصول على نتيجة مثالية، وإصبع اليد لمزج اللون وتمويهه.

- التركيبة المثالية:

إن تركيبة البودرة هي الأمثل لوضع ظلال الجفون غير اللامعة، أما التركيبة الكريمية فتُستعمل لوضع الظلال القزحية. اختاري ألوانك بعدة درجات، من أجل اللعب بالظلال والانعكاسات. ولا تترددي في مزج التركيبات غير اللامعة واللؤلؤية، وجربي الظلال الجديدة التي تنعكس بشكل متداخل، والألوان الممزوجة بحبيبات لامعة دقيقة جداً التي تجعل العينان براقتان.

- الألوان المستعملة:

يمكنها أن تكون منسجمة أو متناقضة لمنح البريق والتألق للعين.

- إذا كانت عيناك بنيتان: كل شيء ممكن بالنسبة لك. يمكنك استخدام الرمادي الداكن، والبني، والكاكي، والبرونزي، والأزرق لتعزيز اللون الداكن وألوان الباستيل القزحية والأرجواني أو التدرجات اللؤلؤية الفاتحة لإضاءة نظرة العين.

- إذا كانت عيناك زرقاوان: اختاري لماكياجها ظلالاً بتدرجات البني المائل للذهبي، أو الرمادي الدخاني، أو الوردي الفاتح أو الأخضر الكاكي كألوان يومية. وفي المساء، جربي الأسود. وللحصول على طلة عصرية، جربي الأزرق بتدرجاته الفيروزية التي تبرز جمال العيون الداكنة.

- إذا كانت عيناك خضراوان: اختاري لتظليلها تدرجات البني الضارب إلى الأحمر والنحاسي والذهبي والأرجواني. تجنبي الأخضر الزاهي الذي يخمد جمال اللون الأخضر لعينيك.

- طريقة التطبيق:

ابدأي بتطبيق الكونسيلير على الجفون السفلية والعلوية لإخفاء الهالات السوداء والحفاظ على ثبات الماكياج. غطيّ قاعدة الجفن العلوي بالظلال الفاتحة، ثمّ طبقي لوناً أغمق عند الزاوية الخارجية للعين مع سحبه نحو الخارج. وكلمسة نهائية، ضعي القليل من اللون الفاتح على الزاوية الداخلية لتوسيع العينين. ثم طبقي ظلالاً فاتحة تحت الحاجب. ولمنح البريق للعينين، ضعي لمسة من البودرة القزحية في وسط الجفن العلوي، عند جذور الرموش.

إذا كنت من محبي الضوء، اختاري ظلالاً قزحية كريمية لماكياجك. طبقي بضع لمسات من تدرج ناعم على الجفن المتحرك وموهي اللون بأصبعك. ولكن انتبهي إلى تجنب وضع الكثير منه كي لا تثقلي الجفون.

إذا كنت تفضلين الحصول على ماكياج مخملي اللمسة، استعملي ظلال بصيغة البودرة والعبي بدرجات الألوان. ابدأي من جذور الرموش، على أن تطبقي الظلال مثل الآي لاينر باستعمال فرشاة رطبة، ثم قومي باستخدام لون داكن على الجفن المتحرك ولون فاتح تحت الحاجب مع التمويه بفرشاة رطبة أو ريشة مزودة بإسفنجة عند الطرف.