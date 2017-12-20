تعرّفوا على أغرب أحذية العام 2017

شهدت عروض #أزياء العام 2017 ظهور أغرب الأحذية التي رافقت أزياءً كلاسيكيّة حيناً ومبتكرة حيناً آخر. تعرّفوا فيما يلي على أكثر 10 تصاميم #أحذية غريبة رصدناها في عروض خريف 2017 وربيع 2018:

- الأكثر إشراقاً:

حذاء Saint Laurent عالي الساق والمزيّن بأحجار الكريستال. تم تقديمه في عرض الدار لخريف 2017 ويبلغ سعره حوالي 10 آلاف دولار أميركي، وهو كان الحذاء المفضّل لدى النجمات هذا العام فقد ارتدته كُل من: ريهانا، بيونسي، سيلين ديون، ريتا أورا، كيندال جينير، هيفا وهبي ومايا دياب.

- الأكثر مرحاً:

حذاء "كروكس" المطاطي المزيّن بالورود البلاستيكيّة الملوّنة ولوغو علامة Balenciaga. وقد نسّقته الدار مع فساتين السهرة. شكّل هذا الحذاء خياراً جريئاً جداً اعتمدته Balenciaga في مجموعتها الخاصة بربيع 2018، فهل سيلاقي رواجاً بين "الفاشينيستاز" في العام المقبل؟

- الأكثر سرعةً:

اختار نيكولا غيسكيار مصمم دار Louis Vuitton أن ينسّق أزياء مجموعته الخاصة بربيع 2018 مع أحذية رياضية تزيّنت بخطوط هندسيّة جاءت مستوحاة من أبنية مدينة باريس ومعالمها الأثريّة. أما الطابع الرياضي لهذه الأحذية فيجعل منها الأسرع بين الأحذية التي صدرت هذا العام.

- الأكثر شعبية:

شكّل الحذاء عالي الساق المصنوع من الجلد ذي اللون الأحمر التصميم الأكثر شعبيّةً لهذا العام، فهو من مجموعة Fendi لخريف 2017 وقد لاقى رواجاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي ورصدناه بوفرة في شوارع أسابيع الموضة العالمية.

- الأكثر دفئاً:

ظهر هذا الحذاء مرافقاً لمجموعة أزياء Prada الخاصة بخريف 2017. وهو مصنوع من الفرو الملوّن، ومستوحى من تصميم حذاء Ugg. يتميّز بكونه مريحاً جداً ودافئاً، ولكن لا يمكننا أن نقول إنه أنيق أيضاً.

- الأكثر أناقةً:

يذكّر هذا التصميم بأحذية الأميرات، وقد رصدناه مرافقاً لمجموعة أزياء دار Valentino لربيع 2018. يتميّز بلونه الفضي، تصميمه الناعم، وعقدته الأنثويّة مما يجعل منه الحذاء المثالي لمناسبات العام الجديد.

- الأكثر كلاسيكية:

ترافقت مجموعة أزياء Chanel لموسم رحلات 2018 مع أحذية كلاسيكية وغريبة على السواء. فقد جاءت مستوحاة من تصميم صندل "الغلاديايتور" والأعمدة الرومانية القديمة، وهي تلوّنت بألوان مشرقة وترافقت مع كعب مرتفع يزيد من أناقة الإطلالة.

- الأكثر تميّزاً:

ترافقت أزياء Marc Jacobs لربيع 2018 مع أحذية معدنيّة تميّزت بكعبها الصغير وتزيّنت بالشراريب وأزهار مصنوعة من "الباييت" ومرصّعة بأحجار كبيرة.

- الأكثر غرابةً:

الكشاكش التي زيّنت أزياء Proenza Schouler في مجموعتها لربيع 2018 ظهرت أيضاً على الأحذية الجلديّة التي رافقت هذه الأزياء. وقد تطلّب تنفيذ هذه الأحذية مهارة كبيرة في تطويع خامة الجلد وتحويلها إلى كشاكش أنثوية أنيقة.

- الأكثر ابتكارا:

لا حدود للابتكار بالنسبة لدار Loewe الإسبانية، أما أحدث ابتكاراتها في مجال الأكسسوارات فظهرت في عرضها الخاص بربيع 2018، وجاءت على شكل أحذية رياضية تميّزت بمقدمتها المدببة التي تفتقر إلى الطابع العمليّ الأساسي في هذا النوع من الأحذية.



